Travolta e uccisa mentre va in chiesa la notte di Natale/ Ilaria Lai morta a 26 anni

Una ragazza di 26 anni travolta e uccisa mentre andava a messa la notte di Natale. E’ questa la terribile tragedia verificatasi ad Arce, in provincia di Frosinone, e che ha visto sfortunata protagonista Ilaria Lai, morta dopo che la Lancia Y10 di suo padre Maurizio, con cui stava per entrare nel parcheggio della chiesa di Sant’Eleuterio, è stata centrata da una Giulietta che, secondo le prime ricostruzioni, andava a folle velocità. Nell‘incidente, verificatosi lungo la regionale «Valle del Liri», pochi minuti prima della mezzanotte, come riportato da Il Corriere della Sera, è rimasto gravemente ferito anche il padre della 26enne. Si tratta di una gravissima perdita per la comunità di Arce: la giovane Ilaria era conosciuta da tutti come una bravissima ragazza, laureata in sociologia e volontaria della protezione civile di Fontana Liri.

Nell’impatto che ha spezzato la giovane vita di Ilaria Lai ha riportato delle lievi ferite anche il ragazzo alla guida della Giulietta, che procedeva in direzione opposta rispetto alla macchina della vittima e del padre. Il giovane, risultato essere un coetaneo di Ilaria residente a Colli, frazione di Monte San Giovanni Campano, non sarebbe indagato per omicidio stradale. I test tossicologici effettuati su di lui dopo l’incidente stradale avrebbero dato esito negativo. Sull’intera vicenda indagano in ogni caso i carabinieri di Arce e la procura di Cassino, chiamati a chiarire i contorni di un caso quanto mai tragico e reso ancor più inaccettabile agli occhi della comunità dall’essere avvenuto la notte della vigilia di Natale mentre la 26enne si stava recando alla messa di mezzanotte.

