Monty Norman è morto/ Addio al compositore del tema di James Bond

E’ entrato nella storia per aver scritto il tema di tutti i film di James Bond, ma ha anche collaborato con star di calibro internazionale. Parliamo di Monty Norman, compositore e paroliere morto oggi, lunedì 11 luglio 2022, all’età di 94 anni. La conferma è arrivata da una nota diffusa sul suo sito web: “E’ con tristezza che condividiamo la notizia della sua morte dopo una breve malattia”.

"Beppe Fiorello, vai da Padre Pio poi sei coi gay?"/ Critiche dopo Pride: la replica…

L’opera più famosa di Monty Norman è il tema del primo film di James Bond, Dr No, uscito nel 1962 e con protagonista Sean Connery. Il compositore disser di aver basato la frase distintiva dell’agente 007 su un pezzo precedente chiamato Good Sign, Bad Sign, che aveva creato per un adattamento musicale di A House for Mr Biswas di VS Naipul. “La sua sensualità, il suo mistero, la sua spietatezza: è tutto lì, in poche note”, disse il celebre compositore a proposito del commento sonoro che ormai ricorre nei titoli di testa di tutti i film.

Congdon e Chieffo/ La vocazione dell’artista è aperta al mistero (Nessun dorma)

ADDIO A MONTY NORMAN

Figlio di immigrati ebrei nell’East End di Londra, Monty Norman è stato cantante di diverse band popolari negli anni Cinquanta e all’inizio degli anni Sessanta. Ha iniziato a scrivere canzoni per i musical alla fine degli anni Cinquanta, contribuendo con alcuni testi a Make Me an Offer, una versione musicale del West End di Irma la Douce. Ha inoltre contribuito con musica e testi all’Expresso Bongo di Wolf Mankowitz.

Monty Norman ha anche lavorato al musical Belle (1961), un lavoro apprezzato dagli addetti ai lavori, tanto da spingere il produttore Cubby Broccoli a chiedergli la colonna sonora del film su James Bond. Dopo il grande successo di Dr No, il compositore ha lavorato tra grande e piccolo schermo, basti pensare alla commedia Call Me Bwana o alla serie Dickens of London. Sul piccolo schermo ha condiviso il palco con artisti del calibro di Harry Secombe, Peter Sellers, Spike Milligan e Tommy Cooper.

Perché Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati?/ I litigi e la nuova compagna













© RIPRODUZIONE RISERVATA