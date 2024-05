Monza, papà prende a testate maestro dopo nota al figlio/ “Gesto inqualificabile e vergognoso”

Un episodio gravissimo quello che si è verificato negli scorsi giorni in una scuola di Monza dove un padre di un alunno ha dato una testata ad un docente dopo che lo stesso aveva punito il bambino con una nota. La vicenda è riportata da TgCom24.it e il quotidiano Il Giorno e risale alla scorsa settimana, venerdì 17 maggio attorno alle ore 16:30. Non viene segnalato l’istituto, ma si parla di una scuola elementare di Monza, visto che la vittima sarebbe stato un maestro.

L’episodio sarebbe emerso dopo che alcuni genitori hanno assistito al gravissimo gesto, vedendo poi il padre aggressore uscire alterato dall’istituto scolastico. Sono state quindi chieste delle informazioni in merito a quanto accaduto e i genitori dei bimbi hanno scoperto che un piccolo alunno aveva preso una nota perchè disturbava in classe e il padre aveva chiesto un colloquio con l’insegnante. Peccato però che il vis-a-vis gli sia stato negato visto che la procedura prevedere che l’incontro con i docenti si può richiedere solo inviando una email al dirigente scolastico.

MONZA, GENITORE PRENDE A TESTATE MAESTRO: “CLASSE DI BIMBI DI 8 ANNI…”

A quel punto il padre non ci ha visto più e si è recato presso la scuola del figlio, prendendo a testate l’insegnante, così come si legge su una chat dei genitori dello stesso istituto di Monza. La dirigente, secondo quanto riferisce Il Giorno, sarebbe alquanto scossa, e per ora non ha rilasciato alcuna dichiarazione ma sta raccogliendo i vari dettagli dell’accaduto dall’insegnante vittima, prima di esporsi e prendere eventuali provvedimenti.

Uno dei genitori che ha invece assistito alla terribile scena ha spiegato di voler esprimere tutta la sua solidarietà al maestro che è stato vittima di un gesto definito “inqualificabile e vergognoso”. Secondo lo stesso papà è “inaccettabile che in una classe terza, dove i bambini hanno solo 8 anni, un insegnante debba subire violenze fisiche per il semplice fatto di svolgere il proprio lavoro”.

MONZA, GENITORE PRENDE A TESTATE MAESTRO: COSA È SUCCESSO

Stando a quanto riferisce primamonza.it, durante l’accaduto vi sarebbero stati anche dei momenti di tensione visto che il padre “aggressore”, sarebbe entrato a scuola urlando e ignorando le richieste dei bidelli di allontanarsi, e una delle rappresentanti del personale Ata sarebbe uscita spaventata a chiedere aiuto. Sarebbero intervenuti i genitori di altri alunni che nel frattempo si erano recati in istituto per prendere i propri bimbi e portarli a casa al suono della campanella.

Intanto il padre violento ha individuato il maestro in questione e gli ha tirato una testata, e a difesa dell’insegnante è intervenuto il vicepreside, a sua volta poi aggredito. “Questo atto di aggressione non solo è un vile attacco contro un educatore che dedica la sua vita alla formazione dei nostri figli, ma rappresenta anche una grave mancanza di rispetto verso tutta la comunità scolastica”, ha chiosato il genitore che ha assistito alla scena.

