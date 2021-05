Monza promosso in Serie A se…/ I risultati utili contro il Brescia (Serie B)

MONZA PROMOSSO IN SERIE A SE…

Il Monza sarà promosso in Serie A? Lo scopriremo a partire dalle ore 14:00 di lunedì 10 maggio, quando andrà in scena la 38^ giornata del campionato di Serie B: i brianzoli ospitano il Brescia, una squadra in lotta per i playoff e che dunque non potrà concedere sconti. Non è solo questo il problema per il Monza: infatti, da una parte la lotta alla promozione senza passare dai playoff si è ridotta a due squadre, ma dall’altra è in questo momento la Salernitana che ha il vantaggio della classifica, partendo con 2 punti di vantaggio. I granata sono a Pescara.

Anche da questo punto di vista per il Monza è un fatto negativo: il Delfino è già aritmeticamente retrocesso e ha poco da chiedere all’ultimo turno, se non provare a chiudere bene. Tutto finito allora per la squadra brianzola? Non necessariamente, c’è ancora speranza: deriva dal fatto che il Monza abbia vinto entrambe le sfide con la Salernitana, e dunque in caso di arrivo a pari punti sarà Cristian Brocchi a festeggiare la promozione in Serie A. Staremo a vedere…

I RISULTATI UTILI AL MONZA

Il Monza dunque, se vorrà essere promosso in Serie A, dovrà vincere: questo è l’unico risultato a disposizione dei brianzoli, e come detto potrebbe anche non bastare. Qualora il Monza dovesse battere il Brescia, salirebbe a 67 punti: a quel punto dovrebbe sperare che la Salernitana non ottenga i 3 punti a Pescara. Dovesse essere così, avverrebbe il sorpasso: per punti in caso di ko della squadra di Fabrizio Castori, per doppio confronto se la formazione campana pareggiasse all’Adriatico. Naturalmente il Monza spera che in Abruzzo avvenga il sorpresone; Cristian Brocchi però deve innanzitutto chiedere concentrazione alla sua squadra che, dovesse mancare l’obiettivo accontentandosi dei playoff, dovrebbe mangiarsi le mani per un periodo negativo che le ha fatto perdere distanze preziosissime. Le ultime tre vittorie hanno portato il Monza a giocarsi la promozione immediata all’ultima giornata, ma la situazione non è favorevole: tra poco si gioca, come sempre i campi daranno i loro verdetti…

