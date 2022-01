Morata al Barcellona?/ Calciomercato: in Spagna insistono sull’addio alla Juventus

In casa Juventus si sta lavorando per potenziare l’organico tramite il calciomercato invernale ma intanto dalla Spagna cotinuano a rimbalzare le voci del possibile approdo di Alvaro Morata al Barcellona. I blaugrana, risolti i problemi economici che avevano portato il club a cedere svariati elementi che avevano fatto le fortune della società negli ultimi anni, basti pensare al mancato rinnovo di Lionel Messi che ha poi firmato col PSG, stanno cercando nuovi rinforzi e l’ex madridista pare essere l’obiettivo numero uno.

La conferma di questa indiscrezione arriva dal quotidiano catalano Sport che nell’edizione odierna ha esordito in prima pagina sottolineando il desiderio del tecnico Xavi di aggiudicarsi Morata per il suo reparto avanzato. Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli, l’allenatore juventino Massimiliano Allegri aveva parlato di come Morata volesse rimanere alla Vecchia Signora, in controtendenza con quanto affermato dai media iberici.

CALCIOMERCATO NEWS: I RUMORS SU MORATA AL BARCELLONA

Le chances di vedere Alvaro Morata al Barcellona non sembrano affatto diminuire quindi per questo calciomercato di gennaio. Il ventinovenne quest’anno ha sin qui collezionato 7 reti e fornito 3 assist vincenti per i suoi compagni in 24 apparizioni complessive tra campionato e Champions League. La sensazione è che Morata non abbia alcun problema a proseguire la sua avventura alla Juventus ma la posizione in classifica ed il desiderio di essere uno dei pochissimi calciatori a vestire in carriera le maglie di Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona appunto potrebbero essere dei fattori decisivi per la sua partenza.

