Morata al Barcellona?/ Calciomercato: la Juventus lo incontra e lo blocca, il punto

Le chances di vedere Alvaro Morata al Barcellona in questi giorni di calciomercato sembravano essere parecchio elevate nelle scorse ore ma la Juventus sembra essersi mossa in anticipo per evitare l’addio definitivo. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport infatti durante il pomeriggio di lunedì 3 gennaio l’attaccante spagnolo avrebbe avuto un incontro con l’allenatore bianconero Massimiliano Allegri ed il tecnico sarebbe riuscito a convincere il suo calciatore a proseguire l’avventura con la Vecchia Signora.

Stando alle indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola di AS, Morata pareva essere in procinto di trasferirsi in blaugrana già nel corso di questa settimana, stuzzicato anche dalla possibilità di essere uno dei pochissimi calciatori a vestire in carriera le maglie di Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid. Tuttavia i catalani avrebbero effettuato soltanto un sondaggio per un prestito da 18 mesi prendendo contatto con l’Atletico, società detentrice del suo cartellino, facendo infuriare la Juve.

CALCIOMERCATO NEWS: MORATA AL BARCELLONA ORA E’ PIU’ DIFFICILE

Le possibilità che il passaggio di Morata al Barcellona si possa concrettizzare nell’immediato paiono essere molto più scarse rispetto anche solo allo scorso weekend. Il centravanti ha inoltre ricevuto conferma dalla Juventus che non è ancora certo il suo riscatto a fine stagione da 35 milioni di euro da versare all’Atletico Madrid ed il ventinovenne potrebbe anche optare per rinviare le decisioni sul suo futuro a giugno.

