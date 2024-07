Morbo di Basedow, malattia di Vittoria Belvedere/ “Non c’è stato rischio di vita”

Malattia Vittoria Belvedere, sintomi e come si cura del Morbo di Basedow

Negli scorsi anni l’attrice calabrese si è ritrovata a fare i conti con una brutta patologia affrontata e fortunatamente sconfitta da Vittoria Belvedere, parliamo del Morbo di Basedow, che ha causato non pochi problemi alla modella e volto noto del piccolo e grande schermo. L’artista ha raccontato così la spiacevole conoscenza dell’ospite indesiderato: “Mi hanno riscontrato un problema alla tiroide, mi hanno detto che non avrei più potuto avere figli. Io mi sono informata e ho saputo che nel caso di un’altra gravidanza, se avessi avuto problemi, sarei potuta guarire togliendo la tiroide, non c’era un rischio di vita”.

Ma in che cosa consiste il Morbo di Basedow e come si cura? Parliamo di una sorta di ipertiroidismo che necessita grande attenzione, colpisce la tiroide e può provocare battito cardiaco accelerato, scarsa tolleranza al calore, debolezza muscolare e problemi di sonno, ma anche diarrea e perdita di peso nei casi più spinosi da risolvere, Vittoria Belvedere nonostante il grosso spavento è riuscita a risolvere la questione, anche se spesso si ritrova a fare i conti con qualche ricaduta, senza per fortuna effetti particolarmente complessi.

Come si cura la malattia di Vittoria Belvedere?

Per fortuna non mancano i rimedi e le cure al Morbo di Basedow e le strade percorribili sono differenti, come quella farmacologica, la radiometabolica e quella chirurgica, con il primo passo che si muove con la opzione numero uno che vi abbiano elencato, prima di passare ad altre opzioni.

Vittoria Belvedere ha parlato in diverse occasioni della difficile battaglia affrontata con con la radioterapia, come confessato dalla stessa attrice che ha ricordato come ha avuto origine il tutto: “Mentre ero sul set la tiroide mi è esplosa,il collo era gonfissimo e non si distingueva più dal viso, Mi hanno tolto la tiroide, poi ho dovuto fare radioterapia e ho perso i capelli”.

