Moreno Donadoni: “Amici mi pare cambiato”/ “Se rifarei l’Isola dei Famosi? Assolutamente no, ma Sanremo…”

Moreno Donadoni commenta l’attuale edizione di Amici: le sue parole

Moreno Donadoni, ex vincitore della dodicesima edizione di Amici, ha svelato cosa pensa dell’attuale edizione del talent show. Il cantante, ai microfoni di SDL TV, ha dichiarato: “Mi pare cambiato. Molte persone mi fermano e mi dicono che le edizione in cui ho partecipato come concorrente e come coach erano più belle. Essendo che lo seguo, vedo che i ragazzi sono sempre forti“.

Il cantante ha poi svelato non avere rimpianti del suo percorso nella scuola di Mediaset: “Sono passati 10 anni dalla vittoria ad Amici e non ho rimpianti. Sono curioso però di sapere se non avessi intrapreso una carriera ne talent cosa sarei adesso. Adesso sono ricordato come il primo perchè tanti altri ci hanno provato, chi è arrivato secondo e chi non era perfettamente rapper… E’ stata una cosa che mi porterò sempre con me“.

Moreno Donadoni di nuovo all’Isola dei Famosi? “Assolutamente no”

Donadoni, nel corso della sua carriera, ha anche partecipato all’Isola dei Famosi esperienza che, stando alle sue parole, non rifarebbe mai: “No, assolutamente” dichiara piccato ai microfoni di SDL TV. Diversa la questione per quanto riguarda Sanremo, dove il rapper tenterà di partecipare.

“Perchè non ho fatto un tormentone estivo? Volevo fare quello che mi piaceva, ho cercato di distinguermi, di rappare come voglio con un atteggiamento freestyler. Ho firmato per una squadra di hockey su ghiaccio che fanno uno spettacolo e io divento il rapper della squadra. Ho realizzato un gingle per loro, la mia hit estiva me la gioco d’inverno. Se questo pezzo non l’avessi lavorato con loro avrei voluto farlo sentire a Sanremo. Se lavoro bene questo inverno e questa estate l’anno prossimo ci provo” conclude Moreno.

