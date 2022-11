Moreno Donadoni “Sanremo 2023? Sarebbe bello, ma è difficile”/ “Mi ispiro ai giovani”

Moreno Donadoni, primo e finora unico rapper ad avere vinto un’edizione di “Amici”, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang. L’artista ha sottolineato di essere sempre stato poliedrico e quest’anno ricorre il decimo anniversario dal suo trionfo nel talent show di Maria De Filippi: “Sarebbe bello tornare a trovarla in studio e, in generale, vorrei fare sentire ai miei fan, che all’epoca erano più piccoli, l’evoluzione che ha avuto la mia musica e le scelte compiute. Ho raggiunto una maturità in tutti i campi”.

Ma come si è trasformata la musica di Moreno Donadoni nell’arco di un decennio? “È giocoforza cambiata, perché disco per disco ci si prova a evolvere, anche grazie alle influenze attuali – ha confessato il cantante ligure –. Ho preso la strada del pop, mantenendo la mia scrittura rap, in rima, ma non mi dispiace neppure il genere indie”.

MORENO DONADONI: “FESTIVAL DI SANREMO 2023? NON HO ANCORA IL PEZZO CHE VORREI…”

A “Trends&Celebrities” Moreno Donadoni ha commentato anche la possibilità di partecipare in qualità di concorrente al Festival di Sanremo 2023: “Sarebbe davvero bello, visto che è ripartita tutta la situazione dopo il Covid. Ma so che sarà davvero difficile che capiti quest’anno, perché ci sono tantissimi nomi importanti con cui competere e non ci sono ancora arrivato con il pezzo che vorrei. Ne avrei qualcuno da proporre, ma preferirei aspettare un attimo. Sono invece molto contento dei nomi che stanno uscendo fra i giovani e posso dire che ce ne sono alcuni veramente forti. Prendo ispirazione da loro per imparare”.

E se arrivasse la chiamata per vivere un talent show nei panni di giurato? Moreno ha asserito: “Mi è capitato di fare il coach ad Amici e ricordo che era stata un’esperienza molto forte. Quindi, se ne valesse la pena e ci fossero tutte le caratteristiche apposite, perché no? Nella mia vita mi piace anche dare consigli alle nuove leve”.











