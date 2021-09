Moreno Donadoni e Barbara Francesca Ovieni/ Baci bollenti sul red carpet di Venezia

Il rapper Moreno Donadoni, ex vincitore di Amici 2013, ha presenziato alla Mostra del Cinema di Venezia con la fidanzata Barbara Francesca Ovieni, ufficializzando così il loro rapporto. La coppia ha sfilato sul red carpet del film “Halloween Kills”, concedendosi baci carichi di passione a favore di telecamera. La modella e conduttrice sportiva ha raccontato sulle sue storie di Instagram in momenti precedenti al red carpet, dal trucco al viaggio in motoscafo con l’attore Gabriel Garko. Moreno e la fidanzata sono usciti allo scoperto poche settimana fa, quando la modella ha pubblicato la prima foto di coppia: “Tu che mi hai incasinato la vita. Per rimetterla in ordine”, è la didascalia del romantico scatto. A Venezia il rapper ha così voluto presentare a tutti il suo “amore”, come chiama teneramente Barbara Francesca Ovieni.

Barbara Francesca Ovieni: chi è la fidanzata di Moreno?

Barbara Francesca Ovieni, modella e conduttrice sportiva, è nata a Milano nel 1986 (ha tre anni in più di Moreno, nato nel 1989). Su Instagram è molto seguita e conta oltre 132 mila follower. Dopo essersi diplomata al liceo artistico, ha iniziato a muoversi i primi passi per iniziare la carriera di conduttrice televisiva. Ha anche studiato recitazione e ciò le ha permesso di partecipare alla serie “Fratelli Benvenuti”, con Massimo Boldi e Barbara De Rossi, e al film “Operazione vacanze”, con Jerry Calà e Valeria Marini. Barbara Francesca Ovieni ha partecipato come single a una delle edizioni di “Temptation Island”. È apparsa in una puntata di “Ciao Darwin” di Paolo Bonolis e nel programma “Grand Hotel Chiambretti”. Volto di Rai Sport, recentemente è stat nel parterre degli ospiti del programma di “Buongiorno estate” di Rai 2, dove si occupava di informare gli spettatori sulla moda e le tendenze del web.

