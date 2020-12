MORENO/ Il vincitore di Amici 12 dopo l’ex fidanzata Ilaria Melotti…

C’è anche Moreno, nome d’arte di Moreno Donadoni, tra i protagonisti del Concerto di Natale in Vaticano in onda oggi su Canale 5. Il rapper e cantante genovese, reso celebre da Amici di Maria De Filppi, ha iniziato la sua carriera con il collettivo Ultimi AED, e ha vinto alcuni concorsi di freestyle regionali e nazionali partecipando anche ad MTV Spit. La notorietà arriva nel 2013 quando, come detto, da primo vero rapper ammesso nella scuola di Canale 5, vince la dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi e anche il premio della critica giornalista. Negli anni continua a lavorare alla sua musica e ad inserirsi nel panorama italiano fino ad arrivare alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015. Il cantante ha anche partecipato al fortunato programma Tale e Quale Show dove ha riscosso un buon successo facendosi conoscere da un pubblico anche meno vicino al suo genere musicale.

Moreno al Concerto di Natale 2020 in Vaticano

Nelle interviste, recenti e passate, il ragazzo continua a sostenere di aver aperto la strada per il rap nella tv italiana, dichiarando anche di aver scelto di partecipare ai reality show (ha preso parte a L’Isola dei Famosi), per mettere alla prova sé stesso: dunque non la ricerca di una notorietà dopo il grande successo ad Amici, ma più che altro un’esperienza per testare i propri limiti. Moreno si è sempre difeso dagli attacchi di chi sostiene che sia passato da un rap di strada ad uno commerciale e ha sempre negato di essersi “venduto” alla musica in questo senso. Per quanto riguarda la sua sfera privata Moreno è stato legato alla sua fidanzata storica Ilaria Melotti sino al 2013, la vittoria di Amici, ma il loro rapporto è naufragato poco tempo dopo. Attualmente, dalle sue ultime dichiarazioni il cantante non sembrerebbe essere impegnato, dice di volersi concentrare sulla musica e il profilo Instagram e l’assenza di gossip paiono confermare la mancanza di novità sul lato sentimentale.



