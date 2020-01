MORENO MERLO/ Attacca Paola Caruso dopo scontro con Ivan Gonzales al Grande Fratello Vip

Moreno Merlo non ha esitato a dire la sua in merito al recente confronto fra Paola Caruso e Ivan Gonzales. L’ex fidanzata infatti è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 4 per affrontare il modello spagnolo in merito ad alcune sue dichiarazioni piuttosto pesanti e Merlo ha pensato bene di metterci il carico da novanta. “Chissà perché molliamo la Caruso e diventiamo improvvisamente tutti gay obbligatoriamente. C’è qualcosa che non quadra. Ho un deja vu”, ha scritto sui social durante la diretta, “con stasera, dopo quello che ho visto e sentito, penso di volare”. Gli attacchi sono andati avanti anche tramite Stories, dove Moreno ha aggiunto alcuni commenti a margine, “Mi sa che il famoso piedistallo comincia a sgretolarsi… neanche tanto lentamente a quanto vedo”. Riprendendo poi alcuni commenti di Barbara Alberti e Pupo, che hanno preso le distanze da Paola per via della sua parlantina, Moreno ha aggiunto un “stasera si vola altissimo” con tanto di hashtag come Impazzisco, Non ce la faccio, Scendi la maschera, Esci la maschera e Finita la pacchia.

MORENO MERLO, LE PAROLE SULLA EX PAOLA CARUSO

La guerra fra Moreno Merlo e Paola Caruso non è ancora finita, nemmeno a distanza di alcuni giorni dall’ultimo scontro a Pomeriggio 5. Oggi, 19 gennaio 2020, l’ex Bonas sarà ospite di Domenica Live con il figlio Michelino e parlerà anche delle ultime dichiarazioni dell’ex fidanzato. In seguito alla puntata di questa settimana del Grande Fratello Vip 4 , Merlo infatti ha commentato a lungo l’ingresso di Paola nella Casa, anche in seguito alla diretta. Su Instagram ha sottolineato infatti che ai suoi occhi la Caruso avrebbe fatto “una bella figura di m…”, convinto che “tutti si stanno accorgendo, vip e non vip, della persona che sei. Hai rispolverato un gossip almeno vecchio di 3 anni per riuscire a far parlare di te per raccimolare quei 4-5 followers”. Le sue parole sono riferite a quanto accaduto fra la Caruso e Ivan Gonzalez durante la partecipazione di entrambi a Supervivientes, che risale appunto ad alcuni anni fa.

VERSO UN NUOVO FACCIA A FACCIA?

“La gente si sta accorgendo che sei una persona costruita, falsa, venderesti qualsiasi cosa pur di fare televisione con le tue modalità”, aggiunge, “cominciamo a diventare un po’ troppi. Io, Ivan, il tuo ex, addirittura ci hai provato anche con Luca Onestini (prendendo un bel due di picche), per ogni persona che si avvicina ad un reality, hai sempre la parola pronta per screditare qualsiasi tipo di persona dell’universo maschile. Sei omofoba”. Il dente avvelenato di Moreno è anche per via del nomignolo “Morena Sciacalla” che l’ex Bonas gli ha affibbiato in precedenza, per questo le ricorda che il karma fa ritornare indietro al mittente qualsiasi tipo di cattiveria. “Abbiamo notato la tua fame di visibilità, la tua voglia di non lavorare”, conclude, “che c@zz* fai in televisione, spu**ani gli altri sperando ti ospitino per far parlare di te”. Qualcosa di dice che non è finita qua e che presto i due potrebbero addirittura vivere un nuovo faccia a faccia.



