Morgan ad Avellino “umiliante suonare qui per 5000 euro”/ Il web “ominidi come te…”

Dopo lo sfratto, Morgan torna a cantare. Il cantautore si è lamentato del palco messo a sua disposizione per il concerto previsto per venerdì 28 giugno, ad Avellino annunciando di voler devolvere il cachet in beneficenza. Su Facebook, infatti, ha definito “umiliante vedere un grande artista buttato in mezzo a una strada che suona per 5.000 euro con cui a stento riuscirei a pagare le spese di viaggio perché in questo momento sono sulle prime pagine di tutti i giornali e quindi il mercato ne dovrebbe tenere conto, invece mi pagano come un principiante con una scenografia che non solo non è di mio gradimento ma è di cattivo gusto, e non sto parlando della città di Avellino ma di una strada qualsiasi dietro il palco, anche se fosse stata L’Appia antica” motivando così la decisione di non tenere per sè il cachet. Lo sfogo di Morgan non è passato inosservato. Il web, infatti, si è scagliato contro il cantautore ricordandogli che, in quello stesso luogo, ha suonato anche un grande come Pino Daniele.

MORGAN SI LAMENTA DEL PALCO E DEL CACHET DEL CONCERTO DI AVELLINO: IL WEB LO ATTACCA

Gli irpini non hanno affatto gradito lo sfogo di Morgan e, sul web, hanno duramente attaccato il cantautore. “Su quel palco, in quel preciso posto hanno suonato artisti ben più importanti di te e non si sono mai lamentati”, scrive un utente. Un altro, dopo aver pubblicato una foto di Steve Vai, storico collaboratore di Frank Zappa, scrive: “Steve Vai, seduto su una sedia in un piccolissimo club pronto per la sua clinic e il suo show. Umile, gentile, disponibile ed affettuoso con tutti i presenti. Ominidi come te non sarebbero neanche degni di raccogliere i suoi cavi a fine performance“. E ancora, c’è chi ricorda a Morgan che, su quel palco, si è esibito anche un artista del calibro di Pino Daniele: “Dico solo che esattamente in quel punto ha suonato il grande Pino Daniele”.





