Morgan, sfratto: “polizia boia”/ Video, attacca Vasco e Ligabue “Asia Argento sadica”

Dire che sia stato uno “show” uno sfratto non è mai cosa buona e giusta ma il livello di “spettacolarizzazione” che Marco Castoldi in arte Morgan ci ha abituati di sti tempi (piuttosto lunghi, va detto) non si può far finta di non vedere: stamattina il cantante ha dovuto lasciare la propria casa di Monza dopo che già nel 2017 il Tribunale aveva deciso per il pignoramento a seguito del mancato pagamento degli alimenti alle figlie e alle ex di Morgan (Asia Argento e Jessica Mazzoli, ndr), oltre ad un forte debito con Equitalia. Ebbene, il video mandato in onda da diversi quotidiano nazionali (Repubblica, Corriere della Sera ma non solo) sta divenendo già virale con le accuse lanciate a più riprese dal cantante praticamente contro tutto e tutti. Prima contro i poliziotti, poi con alcuni colleghi illustri per finire poi con l’immancabile “sparata” contro Asia Argento e la querelle infinita sugli alimenti: ma partiamo con ordine dall’inizio, ovvero dall’inizio di questo sfratto divenuto purtroppo uno “show” «Ma lei è un boia, è un boia. E lui filma, che codardo: mamma mia, che faccia da sbirro. Analfabeti come siete, a voi le parole vi fanno paura. Perché siete poveri di letteratura. Questo mi mette le mani addosso!! Voi siete venuti a tirare fuori con la forza persone che non vogliono lasciare la loro abitazione» urla e attacca Morgan contro il custode giudiziario e le forze dell’ordine

MORGAN ATTACCA TUTTI: LO SFRATTO E GLI INSULTI

«Sono l’ultimo bohémien di questo paese. Oggi mi sfrattano, ma questa è la legge, non è la giustizia che è al di sopra della legge», commenta poi con i giornalisti all’uscita da quella che ormai è la sua ex villetta di Monza. Per Morgan la situazione è tutt’altro che semplice tanto che in queste ultime ore aveva addirittura pensato di occupare lo stabile per protesta: «Sono al fianco di chi occupa le case, facciamo una battaglia per i diritti, avevo anche chiesto di venire a occupare la casa». Dopo il rinvio dello sfratto la scorsa settimana fino ad oggi, Morgan lamenta di non esser stato aiutato praticamente da nessuno, nemmeno dai colleghi artisti: «Vasco, Jovanotti e Ligabue pensano solo a fare dischi, non sono stati al mio fianco. Non sono amici». Finito lo show? No, tutt’altro: la parte più forte arriva contro la madre dei suoi figli, Asia Argento: «è tutta colpa sua se siamo arrivati allo sfratto. Lo ha fatto solo per sadismo, non ha certo bisogno dei miei soldi».





