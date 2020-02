Morgan, all’asta foglietto canzone Sanremo/ “Testo modificato in vendita da 5 euro”

MORGAN, ALL’ASTA FOGLIETTO CANZONE SANREMO CON TESTO MODIFICATO

Morgan mette all’asta il foglietto della canzone del Festival di Sanremo 2020 con il testo modificato. Lo ha portato in studio a “Live Non è la D’Urso” lo stesso Marco Castoldi, poi lo ha mostrato la conduttrice Barbara D’Urso in favore delle telecamere. In primo piano si vedono alcune delle parole del testo “Sincero” cantato con Bugo, poi si notano gli appunti scritti a mano da Morgan. Sono le parole della strofa modificata che ha cantato e con cui ha spiazzato tutti dall’Ariston, a partire da Bugo. Il cantautore ha allora deciso di lanciare una iniziativa, forte del fatto che quelle parole sono diventate molto più famose della stessa canzone. Morgan ha proposto nel salotto di Barbara D’Urso di mettere all’asta quel foglio insieme agli altri che aveva portato sul palco per la finale del Festival di Sanremo 2020. «Perché non li mettiamo all’asta? Base 5 euro». E sui social si sprecano i commenti: «Disposto a fare ore di fila per vederlo dal vivo #LiveNoneLadUrso», «VOGLIO COMPRARMI IL FOGLIO DI MORGAN, UN GIORNO VARRÀ UN CASINO DI SOLDI. #LiveNoneLadUrso» e «OFFRO TUTTO QUELLO CHE HO PER LO SPARTITO DI MORGAN VI PREGO 13 EURO OK?». C’è chi la ritiene un’opera d’arte: «The Poet | The Poem #LiveNoneLadUrso». Ma finirà davvero all’asta il foglio di Morgan?





