Morgan/ “Asia Argento ex musa e tragica ispirazione: per Anna Lou ameremo per sempre”

Asia Argento festeggia oggi 45 anni ed il suo compleanno coincide con quello di Loredana Bertè, che di anni ne compie 70. A ricordarlo è stato Marco Castoldi, in arte Morgan, che sui social ha voluto riportare il racconto personale di un ricordo di 20 anni fa che ha unito loro tre a lungo proprio nel giorno del loro compleanno. Parlando della sua ex Asia e della Bertè, Morgan le ha definite “Diverse tra di loro, ma amiche, entrambe ‘rock’, anticonvenzionali, belle ed esteticamente leader, nel senso che sono attive e grandi punti di riferimento per la moda, perché se la inventano artigianalmente: una taglia (Asia) l’altra cuce (Loredana)”. Castoldi ha quindi ripercorso con la mente un periodo molto importante della sua vita, prima di diventare papà per la prima volta. La Argento, secondo il racconto di Morgan, era incinta di Anna Lou ed entrambi andavano spesso a trovare Loredana a casa sua: “si sentiva sola e sapevo che la presenza di due giovani artisti innamorati e pieni di slancio per il futuro la faceva volare, era un balsamo per la sua malinconia”. Non c’era invidia nella rocker nostrana che si dilettava a raccontare il suo amore finito e a parlare della amata sorella Mia Martini, donando loro anche molti oggetti a lei cari, che lui custodisce gelosamente. Morgan ha ricordato ciò che accadeva in casa della Bertè: “lei mi piazzava davanti a due casse, metteva le sue canzoni nuove che aveva provinato e mi lasciava solo ad ascoltarle perché le dessi un parere e nel frattempo se ne andava con Asia in giro per la casa a confabulare e a raccontare confidenze femminili, poi tornava e voleva la mia analisi musicale”.

MORGAN, IL RICORDO DI ASIA ARGENTO E LOREDANA BERTÈ

Sono ricordi dolci ed intensi quelli riservati da Morgan a Loredana Bertè ed alla sua ex Asia Argento in questa giornata a loro importante: “Loredana è stata ed è la vera nostra mamma rock e oggi faccio gli auguri ad entrambe, sovrapposte”. Ricordando ancora sui social quella parentesi della loro vita, Morgan ha proseguito: “Essere in tre e non in quattro mi dava un po’ di nodo alla gola, ma in fondo eravamo in quattro perché c’era Anna Lou nel grembo di Asia, la nostra creatura e la nostra creazione. Assieme e scherzando dicevamo: “Abbiamo deciso di fare un figlm (ndr. gioco di parole risultante dalla sovrapposizione di figlio+film)”. Marco Castoldi ha poi ammesso che continuerà a ringraziarla per essere rimasta al loro fianco, ma fa gli auguri anche ad Asia, “la mia ex musa, e il mio ottovolante del cuore, tragica ispirazione, alla quale dico che essersi voluti bene deve restarci dentro, sempre, comunque vadano le cose nella vita, anche nella separazione, anche quando non c’è più il desiderio bruciante, anche quando la vita porta lontano dall’amore che fu, ed è per un figlio che ameremo per sempre, è per noi stessi che tutto si trasforma in rispetto e affetto, Asia”. Ma nella mente di Morgan non mancano gli altri momenti vissuti insieme alle due donne e che ai occhi “Era come se si fossero sovrapposte per sempre”.





