Morgan “Asia Argento mi picchiava di notte”/ “Sono solo, non posso vedere Angelica..”

Morgan racconta le sue pene d’amore in un’intervista rilasciata all’Huffpost. Papà di Anna Lou, nata dalla sua storia con Asia Argento e di Lara, frutto della sua relazione con Jessica Mazzoli, Morgan è diventato padre per la terza volta. Lo scorso 17 marzo è nata Maria Eco, nata dalla relazione con Alessandra Cataldo. “Una bambina fantastica, bellissima, che cresce e che è la mia gioia. Lei mi apprezza molto e quando le canto la ninna nanna, si addormenta subito”, racconta MorganM. Prima d’incontrare Alessandra, nella vita di Marco Castoldi c’era già Angelica Schiatti: “mi capita di avere una relazione come quella che avevo con Angelica da circa dieci anni che si è poi trasformata in un’amicizia. Alessandra, invece, è arrivata dopo e c’ho fatto pure un figlio. È un ben regalo fare un figlio, o no?”. Nel raccontare come ha trascorso il lockdown, Morgan, inoltre, ha parlato proprio di Angelica raccontando di non avere la possibilità di vederla: “Non mi permettono di incontrarla. C’è sotto qualcosa di veramente strano, i monzesi ricchi borghesi hanno fatto una cosa alla Giulietta e Romeo. La sua famiglia si è messa in mezzo. Il nostro era un rapporto culturalmente particolarmente bello, era creativo, di collaborazione, e trovo che interromperlo così, arbitrariamente, non sia stato un bene”.

MORGAN: “ASIA ARGENTO MI PICCHIAVA. ORA SONO SOLO”

Il rapporto tra Morgan e Asia Argento continua ad essere oggetto di rivelazioni e retroscena. A raccontare nuovi dettagli è proprio Marco Castoldi. “Mi faceva una guerra, mi picchiava durante il sonno, di notte mi trovavo i pugni in faccia. Mi ha conciato per le feste e si lamenta pure che non ci sono? Io ho sempre fatto quello che dovevo fare, sia economicamente che come presenza fisica, poi però portano via le figlie, si lamentano“, ha raccontato all’Huffpost. Oggi, nella vita dell’artista pare non ci sia alcune compagna. “Più che single, sono disperatamente solo. Single è un’altra cosa. Sono esistenzialmente solo”, ha detto Castoldi. Infine, parla dell’importanza del ruolo della donna nella società attuale. “Adesso siamo finiti nel matriarcato. A me va benissimo, per carità, io adoro le donne, ho vissuto con sette donne – madre, zia, sorella, nonna e altre – e a sedici anni mi ritrovavo a fare l’uncinetto con loro. Ho una profonda ammirazione per il mondo, la psiche e l’emotività femminile”, ha concluso.



