Morgan attacca Amadeus per la conduzione di Sanremo/”Non è un musicista” e si candida

Morgan lancia una frecciata ad Amedus e si candida come direttore artistico di Sanremo

Morgan non ha mai nascosto di gradire il ruolo di conduttore o direttore artistico di Sanremo. In occasione di un’intervista sul settimanale Oggi, ha parlato di questa possibilità attaccando Amadeus. Secondo l’artista, il presentatore non è adatto a quel ruolo perchè non è un musicista.

Senza troppi peli sulla lingua, Morgan ha lanciato una frecciata neanche molto velata al conduttore delle ultime edizione della kermesse canora: “Mi sembra una cosa ovvia, se le cose andranno come dovrebbero andare. Sono un artista, un creativo. Mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall’orchestra alla scelta degli ospiti, sarei quello che costruisce lo spettacolo musicale in televisione. Farei delle scelte in base a criteri artistici, non commerciali. Amadeus non è un musicista, se a me chiedessero di occuparmi di campionato di calcio sarei in imbarazzo“.

Morgan: “Mi piacerebbe fare il direttore artistico di Sanremo”

Morgan, in occasione di un’intervista al Giornale, ha parlato di Sanremo e dei suoi rapporto con la Rai: “La Rai non mi ha tolto soltanto Sanremo ma pure tutto il resto che sarebbe potuto venire dopo. Non ho rancore, però. Non credo che la Rai debba essere smantellata come dicono in tanti, ma ricostruita. Non a caso ho voluto che questo programma fosse tutto interno alla Rai, non senza difficoltà“.

L’artista ha ammesso che non disdegnerebbe il ruolo di direttore artistico dell’Ariston: “Con mia grande sorpresa ho letto che mi danno tra i partecipanti della prossima edizione. Se vorrei condurlo? Non invidio Amadeus. Se la Rai mi chiedesse di fare da direttore artistico, però, sarei contento. Non credo di avere molti rivali nel capire e riconoscere la musica“.

