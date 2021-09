Morgan: Ballando con le stelle 2021 a rischio?/ Divergenze sul contratto

La presenza di Morgan tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2021 che partirà, in prima serata su Raiuno il 16 ottobre, sarebbe a rischio. A svelarlo è il settimanale Chi, nel numero in edicola da oggi, mercoledì 22 settembre. Stando a quello che riporta il noto magazine diretto da Alfonso Signorini nella rubrica “Chicche di gossip”, ci sarebbero delle “divergenze sulla presenza e sul contratto di Morgan come concorrente” dell’amatissimo show di Milly Carlucci. La sua presenza, secondo Chi, dunque, non sarebbe così certa.

Il nome di Morgan tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2021 è stato il primo ad essere annunciato e confermato. La presenza del cantautore milanese ha immediatamente scatenato la curiosità del pubblico, ansioso di vedere Morgan anche nelle vesti di ballerino. All’inizio dello show manca ancora qualche settimana: Milly Carlucci e la produzione di Ballando riusciranno a sciogliere gli ultimi nosi?

Morgan e tutti i concorrenti di Ballando con le stelle 2021

Quella lanciata dal settimanale Chi attraverso le Chicche di gossip intorno alla presenza di Morgan sulla pista di Ballando con le stelle 2021 è un’indiscrezione non ancora confermata. In attesa di scoprire se Marco Castoldi sarà presente sulla pista di Raiuno, emergono i nomi dei vip che completeranno il cast di Ballando con le stelle 2021.

Oltre a Marco Castoldi, infatti, i protagonisti della nuova edizione di Ballando, secondo quanto fa sapere DiPiù, dovrebbero essere: Arisa, Al Bano, Memo Remigi, Andrea Iannone, Valeria Fabrizi, Mietta, l’ex calciatore Fabio Galante, Sabrina Salerno, Federico Fashion Style. il fisico Valerio Rossi Albertini, il rugbista Alvise Rigo e Bianca Gascoigne, figlia di Paul Gascoigne.

