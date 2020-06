Morgan/ Bugo scappa di nuovo dal confronto, ma cosa è successo?

Morgan non ha ancora accantonato del tutto la querelle con Bugo, avvenuta durante la scorsa edizione di Sanremo. I due artisti hanno avuto modo di rivedersi, dopo essersi accusati a vicenda in tutte le sedi possibili. E adesso Bugo ha scelto di darsi di nuovo alla fuga dopo aver avuto un breve confronto con Morgan in conferenza stampa. L’occasione è legata a Back2Back – Speciale Let’s Play, il nuovo show che andrà in onda su Rai Radio2. Durante la chiacchierata con i giornalisti, Morgan ha avuto modo di parlare di suoi lavori più recenti: “Non sono certo stato con le mani in mano, ho scritto 40 canzoni, quasi una al giorno, e mi è nata anche una figlia. Riguardo a Bugo sono cose che non ricordo più, ormai lontane dalla mia realtà, il passato non mi interessa”. Peccato che proprio questa frase abbia spinto Bugo a lasciare tutto e a interrompere il collegamento. Insomma qualcosa di già visto e già vissuto, che di sicuro continuerà a far discutere i media e assicurerà magari ai due protagonisti qualche ospitata in più. Oggi, sabato 20 giugno 2020, Morgan sarà invece uno degli ospiti che vedremo nella replica di 20 anni che siamo italiani, in onda su Rai 1. In questa parentesi, il cantautore si unirà a Gigi D’Alessio e Sergio Cammariere per un omaggio a Renato Carosone. Al loro fianco anche Raphael Gualazzi.

Morgan, di nuovo nel mirino di Asia Argento

Morgan sa come finisce al centro dell’attenzione e lo dimostrano gli ultimi gossip che lo riguardano. Dopo essere stato in silenzio durante la quarantena (ma non troppo), il cantautore è finito di nuovo nel mirino di Asia Argento. Tutto parte dalla decisione di Morgan di rivelare alcuni retroscena della loro passata relazione e accusare l’attrice di averlo picchiato mentre dormiva. Alla corte di Live – Non è la d’Urso, Asia ha deciso di replicare lanciando un macigno: “Ha un disturbo narcisistico. L’ho lasciato perchè si drogava. Ma ti pare che lo picchiavo? E perchè avrei dovuto? Prima di tutto io, la notte, dormo”.

Asia Argento però non si è fermata qua e ha calcato ancora di più la mano: “Morgan è una persona affetta da disturbo narcisistico che non può essere aiutata a meno che lui non cerchi aiuto. A me ormai non mi fa più caldo nè freddo”. Asia non ci è andata leggera e ha evidenziato come avrebbe deciso di lasciare tutto con la figlia Anna Lou proprio per via dei vizi dell’ex. “Non è mai colpa sua, è sempre colpa di qualcun altro“, ha continuato, “prima ero stata io a togliergli la casa, a mandarlo sul lastrico. Ora è la sua ex ragazza ad avere la colpa”. Nessuna replica per il momento da parte di Morgan, nemmeno tramite social. Anzi, l’artista ha deciso di cercare di riallacciare i rapporti con Achille Lauro, augurandosi che possano abbattere insieme le malelingue che in qualche modo li hanno divisi. Tramite le Stories invece scopriamo che il prossimo 3 luglio Morgan sarà in concerto su Rai Radio 2 e Raiplay.



