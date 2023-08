Morgan, chiesta l’esclusione da X-Factor dopo gli insulti omofobi/ L’ira social: “Mi auguro venga sostituito”

Morgan, bufera dopo gli insulti al pubblico: destino in bilico a X-Factor?

Non si placano le polemiche su Morgan dopo le urla e gli insulti choc al pubblico di Selinunte, ospite al Parco archeologico in ricordo di Franco Battiato. Il cantante e futuro giudice di X-Factor ha mal reagito ad una richiesta proveniente dal pubblico, iniziando ad insultarlo e a proferire espressioni e insulti omofobi che hanno scatenato un vero e proprio polverone. Sono sì arrivate le scuse del cantante, che è tornato sui suoi passi e ha chiarito di non essere omofobo, ma questo non è bastato per ammortizzare la polemica, che ora si sposta su X-Factor.

Numerosi fan del programma, appreso quanto accaduto a Selinunte e dopo aver visto i video della sua sfuriata, hanno invocato in massa l’esclusione di Morgan dal parterre di giudici della prossima edizione del talent show.

L’ira del pubblico di X-Factor: “Mi auguro venga fatta una sostituzione“

Le richieste del pubblico di X-Factor si sono riversate, in particolare, sotto l’ultimo post Instagram condiviso qualche giorno fa dalla trasmissione, e dedicato proprio a Morgan. “Se Morgan resta, quest’anno niente #XF. Anni di messaggi pro-inclusione e tolerance spazzati via da un individuo del genere. Mi auguro venga fatta una sostituzione, come nel caso di Asia Argento, che venne mandata via per molto meno”, scrive un utente sotto il post, ricordando anche l’allontanamento di Asia Argento dal talent nel 2018.

Ma i commenti critici non finiscono qui: “Quindi pensate ancora di tenere nel panel questo individuo dopo la scena di ieri sera? State dando visibilità ad un essere che si permette di insultare la gente che lo va a vedere, urla insulti omofobi a gratis e si crede un Dio sceso in Terra quando non è neanche più in grado di cantare. Che schifo“. E ancora: “Vogliamo eliminare una volta per tutte questo personaggio? Dopo l’esclamazione altamente omofoba e schifosa gli insulti al pubblico. Ma scherziamo? Dai via“. Il malcontento è generale: X-Factor ascolterà le richieste del pubblico e prenderà una decisione su Morgan?

