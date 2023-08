Morgan litiga col pubblico che gli chiede una canzone di Battiato/ Poi perde le staffe: “Fr*cio di m*rda”

Morgan è stato ospite al Parco archeologico di Selinunte per una ospitata in onore di Franco Battiato, ma la sua performance si è conclusa nel peggiore dei modi. Il cantante, infatti, ha litigato con il pubblico dopo che qualcuno si è lamentato perché durante il Festival non c’era stata alcuna esibizione sulle note dei brani dell’artista a cui era dedicato. Una richiesta che, come riportato dal Corriere della Sera e come viene mostrato in alcuni video pubblicati sui social network dai presenti, non è andata giù al diretto interessato.

L’ospite è andato infatti su tutte le furie. “Non avete la sensibilità per capire la musica. Siete venuti a rompere i cogl*oni a me. Cosa venite a fare, fate ridere. Andate a vedere Fedez e Marracash. Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono. Rispettate quello che state vedendo: è arte, non la vedrete da altre parti”, ha affermato. I fischi e i buu sono dunque diventati subito pesanti, ma lui non si è fermato. “Andate a casa vostra!”. I presenti di conseguenza hanno invitato il cantante ad abbandonare il palco, ma nulla da fare. “Sono il musicista più bravo, cosa vuoi criticare, critichi uno che ti dà qualcosa”, ha replicato.

Morgan litiga col pubblico che gli chiede una canzone di Battiato: i video choc da Selinunte

Il litigio di Morgan con il pubblico al Parco archeologico di Selinunte nel corso della serata in onore di Franco Battiato è andato avanti per parecchi minuti, con tanto di insulti choc come “fr*cio di m*rda” e “cog*ione” all’indirizzo di persone in platea. Il tutto senza che nessuno intervenisse e ponesse fine allo scempio. Ad un certo punto il cantante stesso ha minacciato di andare via. “Io non canto per gente così, avete avuto abbastanza, perle ai porci si chiama questo”.

Il concerto però è andato avanti, tra rabbia e insulti. A risolvere la questione è stato alla fine proprio l’uomo che aveva chiesto all’artista di cantare una canzone di Franco Battiato, il quale si è avvicinato a Morgan e gli ha spiegato che la sua richiesta non era offensiva, bensì artistica. È così che il cantante si è calmato ed ha concluso la discussa esibizione, tra lo sconcerto generale. La polemica si è dunque presto spostata sui social network.

