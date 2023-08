Morgan confermato a X Factor? L’indiscrezione dopo le dure polemiche/ Invece in Rai…

Morgan, quale futuro in tv? Sky lo vorrebbe confermare, mentre la Rai…

Dopo le roventi polemiche scatenate dal suo intervento al Parco archeologico di Selinunte, il destino di Morgan in tv è ancora tutto da decifrare. Il suo sfogo contro il pubblico, cui hanno fatto seguito le scuse, avrebbe messo a serio rischio gli impegni professionali che lo attendono nei prossimi mesi. Da un lato è stato annoverato tra i giudici della nuova edizione di X Factor (sarebbe per lui un ritorno nel talent show), dall’altro c’è la papabile seconda stagione di Stramorgan in Rai, non prevista in palinsesto per questo autunno ma che avrebbe comunque potuto fare il suo debutto in futuro.

Tuttavia emergono alcune indiscrezioni su questo doppio binario televisivo che vede Morgan protagonista. Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, il cantante dovrebbe essere confermato nella giuria di X Factor 2023. Dopo le polemiche e la sollevazione popolare avviata dal pubblico, che ne ha chiesto l’esclusione, alla fine dovrebbe rimanere in giuria. In Rai, invece, il discorso è più complicato: Morgan, infatti, potrebbe non ritornare in onda con la seconda edizione di Stramorgan.

Morgan, futuro in bilico dopo la sfuriata contro il pubblico a Selinunte

X Factor sì, Stramorgan no (o forse): il destino di Morgan in tv, perlomeno per la prossima stagione, sembra dunque confermato. Il talent show lo attende in giuria e, come spiega TvBlog, la decisione di Sky di trattenerlo e non gettare in fumo la collaborazione sarebbe dovuto proprio al peso di Morgan stesso: essendo Sky una tv commerciale, non potrebbe e non vorrebbe fare a meno dell’artista. Invece la Rai potrebbe anche decidere di non confermarlo in palinsesto, e fare così a meno di lui.

Nulla è ancora ufficiale e al momento si parla solo di ipotesi e indiscrezioni. Vero è che, dopo la sfuriata contro il pubblico nello show a Selinunte, il futuro di Morgan è sempre più in bilico e la sua carriera televisiva rischia ora di essere macchiata.

