Morgan/ “Concerto Primo maggio? Dicono che sono venduto alla destra, non mi invitano”

Morgan è intervenuto nel programma di Rai Radio 1 ‘Un giorno da pecora’. Riguardo ad una sua possibile partecipazione al Concertone del Primo Maggio a Roma ha detto senza mezzi termini: “Non mi hanno dato il numero dell’organizzatore…Ultimamente la sinistra mi ripudia perché dicono che sono venduto alla destra”.

Morgan, al secondo Marco Castoldi, ha lamentato di essere “snobbato” dalla “sinistra”: sarebbe questa, secondo il musicista, la motivazione del mancato invito al concerto organizzato a Roma per il Primo maggio dai sindacati confederali.

Morgan su Concertone Primo Maggio: “Sono anni che non mi invitano”

“Loro non mi vogliono più bene ma io gliene voglio sempre”, ha detto Morgan, intervenuto a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. “Sono anni che non mi invitano anche perché pensano che non sia più un musicista”. Il cantante ha da poco concluso su Rai 2 il ciclo di quattro appuntamenti con il programma Stramorgan (ora visibile su RaiPlay) e nei mesi passati ha fatto parlare di sé per la vicinanza (poi terminata in lite) con il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Precedentemente, lo scorso settembre, aveva fatto discutere per le parole spese nei confronti di Giorgia Meloni all’indomani della vittoria elettorale della leader di FdI: “Basta con questo spauracchio della deriva fascista, è una putt***ta pazzesca! – aveva detto – Ma quale deriva estremista? L’alternanza politica è un segno di democrazia. La Meloni è l’unica che è stata in grado di fare opposizione in questi anni”.

Ma non è finita qui, perché, riferendosi alle posizioni di alcuni altri artisti, Morgan ha detto: “Parlano di fascismo perché evidentemente non hanno altri argomenti. I miei colleghi, i cantanti che continuano gridare ‘fascismo, fascismo’ sono soltanto degli individualisti che pensano solo al loro conto in banca”.

Ultimamente il musicista milanese, Marco Castoldi in arte Morgan ha rilasciato alcune dichiarazioni di una certa pesantezza, nel corso di una serata e postate sul profilo Il Solito Cantante sul social Tik Tok. Su Francesca Calearo, in arte Madame, ha detto: “Sono combattuto nel senso che la conosco anche personalmente. Trovo sia una persona che si dà tante arie, nel senso che lei crede di essere un genio. Lei crede di essere un genio perché tutti le dicono di essere un genio. Io non penso che sia un genio, però penso di esserlo. Madame ha copiato ad esempio “Altrove” in un pezzo. E in un modo ridicolo, nel senso che ‘ma che è?’. Io gli ho scritto e gli ho detto: Madame ma che c***o hai fatto?”

Invece, su Levante, nota per alcuni brani portati a Sanremo e con i quali ha ottenuti importanti riconoscimenti Morgan ha affermato: “Di Levante mi interessa ancora meno che di Madame in realtà. Nel senso che da quello che conosco vale meno. Se Madame vale poco, Levante vale molto poco ancora. Io non so chi sia Levante. Levatemela di torno, Levante”. Quel che è certo, almeno nel leggere queste dichiarazioni è la poca stima che Morgan nutre per le due cantanti.











