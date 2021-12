Morgan e Alessandra Tripoli, Ballando con le stelle/ “Con me la curva degli ascolti sale”

Morgan e Alessandra Tripoli, il pubblico li aspetta a Ballando con le stelle

Morgan e Alessandra Tripoli saranno protagonisti della puntata di oggi, 11 dicembre, di Ballando con le Stelle. Le dichiarazioni del cantante porteranno delle conseguenze, il pubblico però preferirebbe che i commenti venissero fatti in un’altra sede, perché stasera vuole vedere Morgan ballare e lasciarsi estasiare dai suoi racconti sempre molto interessanti e riflessivi. Al cantante non piace quando la sua vita privata viene resa pubblica con diffamazioni, perché ne conosce le conseguenze. Nemmeno può far finta di niente, di non curarsi di loro e di passare oltre, perché c’è gente che crede a queste notizie e dal punto di vista culturale sono delle brutte operazioni. Morgan può stare tranquillo perché il suo pubblico lo apprezza con tutti i suoi difetti e molti gradiscono anche la sua stravaganza, quello che apprezza meno sono i monologhi, per qualcuno considerati troppo lunghi e le dispute con i giudici. Alcuni utenti gli suggeriscono di concentrarsi sulla finale perché ha buone probabilità di alzare in alto la coppa della vittoria.

Morgan ha dichiarato che il mondo della danza gli sta cambiando la vita in meglio, sta conoscendo una parte di sé anche a lui sconosciuta, dove lo porterà in futuro non lo sa, ma adesso le sensazioni che sta provando le piacciono molto. Peccato che ogni tanto arriva qualcuno a rovinargli l’esistenza. Nei giorni scorsi è uscito un articolo postato sul sito Dagospia dove si parla di un Morgan combina guai, che dà del filo da torcere a tutti e che sta mettendo a dura prova la pazienza di Milly Carlucci. Il cantante è subito intervenuto sui social dicendo che non si può parlare dei suoi eccessi fino a quando non si conosce la professionalità dell’artista. “Non si può dire lascia perdere, non ti curare, ma è come prendere lo scalpello e scalfire la Cappella Sistina io vorrei che la gente avesse una coscienza!” Non ha evitato di tirare in ballo di nuovo il comportamento di Lucarelli ma anche di Bruzzone e Matano che ogni settimana danno giudizi e secondo il parere del cantante ogni volta fanno del male pubblico alla sua persona. Morgan preferirebbe che la giuria parlasse dei contenuti culturali che ad ogni esibizione porta all’interno del programma: “Con me la curva degli ascolti sale”.

Morgan e Alessandra Tripoli, i complimenti di Canino e Carolyn

Nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2021 Morgan e Alessandra Tripoli sono scesi in pista con un cha cha e hanno preso gli encomi di Canino e Carolyn Smith. La scorsa settimana non è andata nella stessa maniera, difatti il cantante non ha apprezzato il giudizio di Mariotto che ha definito le sue performance ripetitive e noiose. Questa volta ha evitato di polemizzare e si è limitato a fare l’imitazione dello stilista, dicendo che il suo sogno è vedere un giorno Mariotto con addosso una t-shirt colorata visto che predilige sempre lo stesso outfit nero. Alla fine la coppia ha guadagnato 40 punti piazzandosi al quarto posto della classifica tecnica, Rossella Erra ha apprezzato la performance del cantante e temendo che potesse andare allo spareggio lo ha messo al sicuro regalandogli il primo tesoretto della serata da 25 punti.

Nella seconda manche è stato chiesto ai concorrenti di raccontare qualcosa che riguardasse la loro vita e metterlo in scena con il ballo. Morgan ha parlato della sua infanzia è di come è bello vedere il mondo dagli occhi di un bambino. I bambini percepiscono la realtà in maniera diversa degli adulti e ha suggerito il cantante, sarebbe bello tornare bambini per vedere il mondo sotto un’ottica diversa. Lui ancora oggi guarda il mondo con gli occhi di un bambino e gli piace tanto. La coreografia lo ha visto interpretare il ruolo del Piccolo Principe. Il cantante ha parlato anche del suo primo incontro con la musica avuto da bambino e da subito ha cercato di costruire il suo mondo fatto di note musicali. Ancora oggi, ha aggiunto Morgan, “la musica è una grande metafora che descrive proprio lo stare al mondo”.



