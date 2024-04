Morgan di nuovo contro Bugo: “Mi ha fatto uno sgarbo”/ E poi confessa: “Non ho amici, tutti mi tradiscono”

h2>Morgan contro Bugo a Ciao Maschio: “Mi ha fatto sgarbo e io gli ho inventato una canzone in faccia”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Ciao Maschio, talk della seconda serata di Rai1 condotto da Nunzia De Girolamo. Ed è stato ospite anche Morgan che è attaccato nuovamente Bugo. Da quella celebre esibizione a Sanremo 2020 quando Morgan stravolse il testo della loro canzone Sincero con una serie di insulti ed offese al collega e quest’ultimo abbandonò il palco dell’Ariston non si è mai smesso di parlare di quel momento. In questi anni entrambi hanno continuato a scambiarsi offese e frecciatine reciproche ed ancora non hanno smesso.

Marco Castoldi, nome vero del musicista, a Nunzia De Girolamo ha rivelato nel dettaglio: “La vicenda con Bugo a Sanremo? È stato un vero atto di coraggio” e poi ha attaccato Bugo, Cristian Bugatti: “Mi sono trovato in una situazione nella quale dovevo emergere per dire basta. Bugo mi ha pregato per dieci anni, solo perché voleva farsi portare al Festival di Sanremo e diventare famoso. Ero suo amico, quindi l’ho portato lì. Una volta arrivati su quel palco, però, mi ha fatto uno sgarbo. Ha rovinato la canzone di Sergio Endrigo, non mi ha rispettato perché non gliene fregava nulla. Ha deciso di cantare lui tutto il pezzo, quando avevamo provato diversamente. Lui doveva cantare una parte del brano ed io l’altra”. Ed infine Morgan contro Bugo ha concluso con la sua nota modestia: “In quel momento ho detto ‘ragazzo mio, ma tu davvero vuoi vedere come si fa?’ allora gli ho inventato una canzone in faccia. Tra le altre cose è stato divertente e la gente ha apprezzato molto perché questo è spettacolo. Ed io lo spettacolo lo so fare”

Schietto e diretto, Morgan durante la chiacchierata con Nunzia De Girolamo si è sbilanciato anche sulla sua vita privata, confessando che uno dei suoi più grandi problemi è sicuramente la solitudine. Il musicista ha fatto una toccante confessione a cuore aperto: “Non ho amici, tutti prima o poi tradiscono, tutti quelli che ho dopo due tre mesi tradiscono e non lo so perché. Sai che se io voglio uscire questa sera a Roma non ho chi chiamare? Ho la rubrica piena di conoscenze ma non ho nessuno se io voglio uscire o confidarmi, non ho nessuno.”











