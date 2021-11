Morgan e Alessandra Tripoli, Ballando con le stelle/ Riusciranno a recuperare?

Ballando cin le Stelle 2021: Morgan e Alessandra Tripoli, dopo il debutto con il botto prestazioni in calando

Morgan e Alessandra Tripoli devono recuperare tempo con una buona prestazione stasera, 13 novembre 2021, a Ballando con le stelle 2021. Esibizione così e così durante l’ultima puntata, i giudici criticano ma alla fine Morgan e Alessandra Tripoli portano a casa 42 punti. Non è stata una delle migliori performance di Marco Castoldi, in arte Morgan, che questa volta ha voluto dedicarsi esclusivamente al ballo in un’esibizione senza fronzoli. Ultimi a esibirsi, il cantante e la Tripoli hanno eseguito un boogie sulle note di “Rock around the clock” di Bill Haley. In un ritmo travolgente, hanno giocato con i passi complicati e le note, lasciando a bocca aperta il pubblico con una coreografia abbastanza difficile. Rispetto alle scorse puntante, infatti, si è visto quanto il livello dell’esibizione si sia alzato.

Nella clip iniziale, Morgan aveva annunciato che avrebbe rinunciato a cantare e suonare per evitare di strafare. Nelle precedenti esibizioni a Ballando con le stelle 2021, infatti, i due concorrenti avevano messo in scena dei veri e propri spettacoli che erano stati paragonati addirittura a dei musical. I giudici hanno come sempre apprezzato l’estro creativo di Morgan, che in ogni coreografia ci mette del suo, ma hanno criticato le sue doti da ballerino. In particolare, il fatto che i suoi movimenti risultassero piuttosto scoordinati e che lui fosse sempre fuori tempo rispetto alla ballerina. A criticare soprattutto Carolyn Smith e Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli invece ha detto di averlo trovato particolarmente generoso e con tanta voglia di fare. Molto apprezzato, invece, il piccolo assolo del cantante che ha ballato da solo seguendo i tasti di una tastiera proiettata sul pavimento del palco.

Morgan e Alessandra Tripoli, le difficoltà incontrate a Ballando con le Stelle 2021

Morgan ha sottolineato la difficoltà dei passi eseguiti con Alessandra Tripoli, affermando che se avesse più tempo per provare le coreografie di Ballando con le stelle 2021 sarebbe molto più bravo. Il cantante ha comunque ammesso i suoi errori, ricordando ai giudici che il suo mestiere non è fare il ballerino. Alla fine, però, i voti sono stati tutti abbastanza alti. Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith hanno dato un 8, Fabio Canino 7, Selvaggia Lucarelli 9 e Guillermo Mariotto 10. Il totale è di 42 punti. Alessandra però, ancora una volta, si è rivelata una partner perfetta per Morgan. La ballerina lo sta aiutando ad arrivare, attraverso duri allenamenti, ad avere una giusta padronanza del suo corpo. La Tripoli è testimone dell’impegno del cantante, tanto che alle critiche della giuria ha risposto difendendo il suo partner. Ha spiegato che Morgan è un allievo molto differente dagli altri e che con lui è difficile mettere in pratica tutte quelle tecniche che solitamente i ballerini usano per nascondere gli errori dei concorrenti.

Inoltre, Alessandra ha evidenziato come in questo caso gli errori fossero maggiormente visibili poichè non c’era lei a guidarlo. I due infatti hanno ballato separatamente, anzi, in alcuni momenti Morgan ha ballato completamente solo. Ai telespettatori di Ballando con le stelle 2021 la tecnica di danza di Morgan è importata relativamente poco. A parte qualche piccola critica, la maggioranza continua a definirlo “genio” per ciò che comunica quando è sul palco e per le idee che mette in campo in ogni coreografia. Già in molti si domandano cosa i due porteranno sul palco nella prossima puntata, convinti che Morgan stupirà ancora.



