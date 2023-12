Morgan e il primo Natale con le figlie Anna Lou, Lara e Maria Eco/ “Sono il papà più felice del mondo”

Morgan al settimo cielo: “Primo Natale insieme ad Anna Lou, Lara e Maria Eco”

Dopo tutte le polemiche ad X Factor 2023 terminate con il suo licenziamento, Morgan ha ritrovato un po’ di serenità almeno nel privato. L’artista ex leader dei Bluvertigo, infatti, è riuscito a trascorrere il Natale con tutt’e tre le sue figlie riunite insieme ed ovviamente per lui è stato uno dei più belli di sempre. Infatti, Morgan postando una foto con le figlie Anna Lou, Lara, Maria Eco su Instagram ha annunciato entusiasta: “Morgan -Natale 2023 sono il papà più felice del mondo, le mie tre meravigliose creature per la prima volta insieme.”

La vita privata e sentimentale di Morgan è stata turbolenta tanto quanto se non di più di quella artista e pubblica. Marco Castoldi, questo il nome all’anagrafe, ha avuto una relazione dal 2000 al 2007 con Asia Argento e dalla loro unione è nata Anna Lou che oggi ha 24 anni, nel 2015, invece, diventa padre per la seconda volta di un’altra bambina Lara, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli di cui era coach a X Factor. Infine dalla sua attuale compagna Alessandra Cataldo nel 2020 è nata Maria Eco.

Morgan, papà felice con Anna Lou, Lara e Maria Eco: rasserenati i rapporti con Asia Argento e Jessica Marzoli?

I rapporti di Morgan con le sue ex compagna sono stati tutt’altro che sereni e pacifici. Jessica Marzoli, come riporta IsaeChia, nel 2019 ospite da Barbara D’Urso aveva accusato il musicista di essere un padre totalmente assente e disinteressato alla vita della figlia: “Io sono qui per rendere pubblica la vita privata di un uomo che ha sempre messo in primo piano se stesso. Lui dichiara il falso.” In realtà tra i due ci fu un violento scambio di accuse e offese reciproche che li portarono in Tribunale.

Anche i rapporti tra Morgan ed Asia Argento sono stati burrascosi i due sono finiti anche in Tribunale. L’attrice accusava l’ex compagno di non pagare il mantenimento alla figlia. In quell’occasione gli fu anche pignorata la casa. Il tempo però appiana tutto e dà la giusta prospettiva alle cose. Ed infatti nei giorni scorsi Asia Argento ospite da Caterina Balivo a La volta buona ha ammesso di aver sbagliato in passato è che adesso era molto felice che quest’anno la figlia avrebbe trascorso il Natale con il papà. Insomma, Morgan ha trascorso un Natale sereno con le figlie Anna Lou, Lara e Maria Eco.













