Asia Argento: “Mi vergognavo tantissimo a fare Ballando con le stelle”/ “Non mi sentivo bene e…”

Asia Argento e il ricordo di Ballando con le stelle: “Mi vergognavo tantissimo“

Ieri pomeriggio Asia Argento è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, nel consueto appuntamento pomeridiano con il programma di Rai 1. L’attrice si è confessata a tutto tondo, mettendosi a nudo e raccontando il suo percorso di vita, e si è soffermata anche su una delle sue più chiacchierate partecipazioni televisive, quella a Ballando con le stelle. Nel 2016 fu concorrente del dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, un’esperienza tosta, che l’ha segnata nel profondo e di cui non conserva un ricordo del tutto positivo.

Asia Argento: "Mia madre mi picchiava, ma l'ho perdonata"/ "Sfogava su di me le sue frustrazioni"

“Era un periodo in cui stavo male, poi mi vergognavo tantissimo a fare Ballando con le stelle“, ammette. Quella partecipazione è stata per lei complicatissima, poiché temeva le critiche della giuria mettendosi nei panni inusuali di ballerina, un campo che per lei era piuttosto ignoto: “Voglio vedere chiunque a mettersi un vestito di paillettes a ballare il cha cha cha e la samba con gente che ti critica per questo. Io non mi sentivo bene, io dicevo: ‘ Ma dove sono finita?’”

Asia Argento: "La meditazione mi ha aiutata a smettere di bere"/ "Ho iniziato perchè ero timida poi..."

Asia Argento, perché partecipò al programma: “Avevo bisogno di soldi“

Ballando con le stelle è stata un’esperienza tosta per Asia Argento. L’attrice rivela che, in quel periodo, aveva bisogno di soldi per mantenere i propri figli e dunque la scelta di parteciparvi è stata dettata da esigenze prettamente economiche: “È che avevo proprio bisogno di soldi, è la verità, Dio mi è testimone. Si fa tutto per mantenere i propri figli, io li mantengo da sola, quindi ad un certo punto se sono finita a fare Ballando con le stelle c’era un motivo. Però mi veniva da piangere“.

Asia Argento: "Cosa non rifarei nella mia carriera? Le scene di nudo"/ "Mi sono infilata in una gabbia"

L’attrice ricorda poi la sorpresa di papà Dario Argento, che fece capolino in sala mentre stava facendo le prove di ballo, emozionandola e portandola alle lacrime. “Io devo fare i film horror, non per forza horror però film: questo è il lavoro mio“, ribadisce.











© RIPRODUZIONE RISERVATA