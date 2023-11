Morgan esclude il ritorno a X Factor/ Durissimo sfogo: “Cacciato anche se competente, nemico pubblico”

Morgan non tornerà nella finale di X Factor: “Cacciato per motivi ideologici”

Morgan ci sarà nell’ultima puntata di X Factor? Ieri Fiorello nel suo show mattutino Viva Rai2 aveva lanciato un clamoroso scoop, secondo fonti a lui vicine sembrava possibile il ritorno del musicista e cantautore nel talent show di Sky. A smentire indirettamente queste voci, però, ci ha pensato lo stesso Morgan in una diretta su Instagram con Enrico Silvestrin a SilveSTREAM. Morgan si è duramente sfogato in un lunghissimo monologo dove si è definito un dissidente protestante, scomodo ai poteri forti. Nel dettaglio Morgan in merito al licenziamento in tronco da X Factor ha ammesso: “Io sono un dissidente che va contro il pensiero unico e mi scontro contro dei grandi poteri economici, mediatici e politici a cui sono scomodo e come me tutte le persone in grado di dissenso e di sostenere la propria idea culturale esistenziale filosofica politica sono cancellate, licenziate, allontanate, emarginate dal pensiero unico.”

Morgan ha continuato il suo sfogo aggiungendo: “Il fatto che io sia stato cacciato da tutti gli ambiti in cui sono competente è una cosa sintomatica di quello che sto dicendo, come puoi tu cacciare tu chi se ne intende lo cacci perché ideologicamente non lo vuoi perché ti sta mettendo in discussione il tuo assetto ti sta dando del filo da torcere e vedono in me ciò che loro non vogliono essere.”

Insomma, tale duro sfogo e queste parole lasciano intendere che Morgan alla puntata finale di X Factor non ritornerà.

Morgan contro il politically correct e la cancel culture: “L’umanesimo è nemico di questo sistema”

Morgan dopo essere stato espulso da X Factor si è autoproclamato una vittima del sistema accusando tutto e tutti di essere contro di lui. Nel suo lunghissimo sfogo nella diretta Instagram con Enrico Silvestrin a SilverSTREAM è sbottato: “In questo sistema del politically correct e della cancel culture che è il nuovo modo di intendere l’esistenza dove c’è soltanto il problema di un pianeta da difendere e di identità razziali e sessuali da eccitare affinché rivendichino i propri diritti tutto il resto è cancellato e soprattutto quello che stimola l’autonomia dell’essere umano, l’umanesimo è nemico di questo sistema.”

Morgan insomma nella sua durissima riflessione non ha minimamente fatto autocritica sui suoi comportamenti irrispettosi diretta causa del suo licenziamento da X Factor ma si è definito una vittima del sistema e portatore di un messaggio e di una protesta. Lui è l’unico vero nemico dei poteri forti infatti alla fine ha aggiunto: “In questo momento mettersi a prendere le mie difese in una testata, per esempio, significa dichiarare guerra al direttore perché in realtà ci sono organi di informazione che sono centri di concentrazioni economiche interesse. Quelli parlano male di Morgan perché Morgan è il loro nemico pubblico, mica perché gliene frega qualcosa della mia canzone, allora prendono il giornalista di turno e gli dicono fai una stroncatura di Morgan perché Morgan va stroncato. io sono convinto che quello che conta è occuparsi della musica seriamente come missione morale ma loro vogliono che le persone non ragionano, vogliono che le persone siano dei clienti che comprano.”

Lo sfogo di Morgan non è stato compreso dalla maggior parte degli utenti social. Solo in pochi hanno sostenuto il cantautore mentre molti altri non ne condividono i modi e i comportamenti, né la saccenza e l’arroganza. Un utente ha infatti commentato: “Dare del depresso a Fedez significa andare contro il pensiero unico ? Ma smettila” E un altro invece ha aggiunto: “La supercazzola non regge avevi firmato un contratto, interrompevi continuamente, non ascoltavi… che non lo sapevi che la TV è finzione? E dai su”











