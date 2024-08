Duro sfogo di Morgan su Instagram contro chi scrive di lui negativamente: “Volete la mia morte?”

Morgan torna sui social con un video in cui si lascia andare ad un duro sfogo contro quei giornalisti ‘violenti’ che, scrivendo in modo negativo di lui, gli avrebbero causato non pochi problemi, in particolare dopo il caso di Angelica Schiatti.

“Allora diciamo questa cosa a quelli che continuano a rompermi le pal*e – tuona immediatamente l’artista nel suo video su Instagram -. Basta! Io vi ho espresso una situazione, vi ho detto che non lavoro a causa di quello che avete scritto voi”. L’attacco, appare evidente, è proprio contro i giornalisti che hanno scritto male di lui e che ora, non contenti secondo lui, vorrebbero “la mia morte – spiega il cantante -. Più di così non si può arrivare, per favore, smettetela di criticare, di far uscire il negativo, ma quando finirete? Voi desiderate eliminarmi.”

Morgan, l’appello ai giornalisti: “Lasciatemi vivere, cosa insegnate ai vostri figli?”

Morgan non si ferma qui. Il suo video-sfogo continua con un appello a questi giornalisti, affinché lo lascino vivere: “Vi sto sul ca**o e anche voi state sul ca**o a me, ma non voglio la vostra morte, lasciate vivere. Non vi basta avermi fatto male, volete la morte. Cosa insegnate ai vostri figli?” ha ancora tuonato il cantante, che ha poi concluso il suo sfogo con un’ultima accusa: “Perché voi non mi rispettate, e si è capito. Io sono uno di quelli di cui non vi fotte un cazzo. Lo scrivete in modo tale che anche gli altri lo pensino, ma se non vi fotte di me perché continuate a scrivere di me? Lasciatemi stare, cosa diavolo siete? Degli inquisitori del medioevo? E io cosa sono invece?”

