Morgan, il padre Anna Lou Castoldi racconta la sua battaglia con la droga

Tra i tanti momenti bui affrontati da Morgan nel corso degli anni, più volte il cantante, all’anagrafe Marco Castoldi, ha portato all’attenzione la sua battaglia con la droga, in una intervista rilasciata al Corriere della sera. L’ex marito di Asia Argento non ha mai nascosto i suoi problemi, che ha tentato di affrontare e risolvere nel corso della vita: “Avevo un problema serio di tossicodipendenza. Angelica mi diceva: lo risolviamo insieme, poi ci sposiamo e facciamo una famiglia, ho fatto la cura al cervello, una cura potentissima, quasi un elettroshock” le parole dell’artista al quotidiano.

Chi sono i co-conduttori del Festival di Sanremo 2025?/ Da Alessia Marcuzzi a Serena Rossi: le indiscrezioni

Morgan ha affrontato anche una battaglia legale con l’ex moglie Angelica Schiatti, che a dire dell’artista lo avrebbe abbandonato nel corso del delicato momento in cui stava affrontando la cura dalla tossicodipendenza, una relazione che dopo otto anni ricchi di amore si è trasformata in un incubo proseguito negli anni successivi.

Ilary Blasi parla del sesso con Bastian Muller/ "L'intimità dopo 20 anni con Totti? Ecco la verità"

Morgan e la separazione con Angelica Schiatti

Per il noto cantante classe 1972 nativo di Milano gli ultimi anni hanno portato in dote una serie di situazione complesse, come la denuncia per stalking ai danni dell’ex compagna Angelica Schiatti. Anni di difficoltà e sofferenze che sono costate a Morgan serenità e salute:

“Mi ha mollato lì, sotto gli elettrodi e non l’ho più vista. Stavo in un letto d’ospedale, col cervello bombardato di onde magnetiche, il nervo ottico che urlava. Sono uscito dall’ospedale e mi ha bloccato su Whatsapp” ha raccontato Morgan riavvolgendo il nastro e fornendo la sua versione dei fatti sull’accaduto. L’amore tra Morgan e Angelica Schiatti è dunque giunto al capolinea nel peggiore dei modi e ha lasciato pesanti strascichi dal punto di vista emotivo anche negli ultimi anni, una batosta dura da affrontare dalla quale Marco Castoldi ha rivelato di esserne uscito grazie all’aiuta della figlia e degli affetti rimasti.

Lory Del Santo nuova concorrente del Grande Fratello? "Potrei tornare"/ "La proposta di Signorini c'è stata"