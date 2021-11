Morgan, gaffe con Memo Remigi: “Tua moglie come sta?”/ “Purtroppo non c’è più…”

Morgan è intervenuto in qualità di ospite della trasmissione “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone e andata in onda su Rai Uno nel pomeriggio della giornata odierna, lunedì 15 novembre 2021. Il cantante, dopo essersi accomodato con la sua insegnante di Ballando con le Stelle nel salotto televisivo di Serena Bortone, si è reso protagonista di una gaffe involontaria con Memo Remigi, con il quale ha dichiarato di avere un grande feeling e di stimarlo moltissimo come uomo e come artista: “Sa intrattenere le persone con musica, con dialoghi, con giochi di parole. Per me è il maestro e sono troppo contento di averlo incontrato”.

MORGAN A REMIGI: “MEMO, COME STA TUA MOGLIE?”

Successivamente, Morgan ha scherzato con Memo Remigi, parlando in dialetto milanese, che i due hanno confessato di utilizzare quando non vogliono farsi capire dagli altri concorrenti del programma di Milly Carlucci. Così, tra uno scambio di battute e l’altro, sempre in dialetto, Morgan ha chiesto a Memo Remigi: “E tua moglie come sta?”. Gelo in studio, con Remigi che ha risposto: “Purtroppo non c’è più”. Il cantante ha quindi detto di avere fatto una gaffe e, in milanese, ha asserito di aver “ciapà un rat”, per sottolineare lo scivolone commesso.

