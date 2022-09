Morgan/ “Ho scritto alla Meloni per Sgarbi ministro. Su Berlusconi…”

Le elezioni 2022 sono consegnate agli archivi, Giorgia Meloni si appresta a diventare la prima premier donna. Il centrodestra è in queste ore è al lavoro per costruire la squadra di governo, Morgan ha suggerito un profilo alla leader di FdI. “Le ho mandato un messaggio scritto WhatsApp consigliandole Vittorio Sgarbi come ministro, ma non ci voglio certo io per un consiglio del genere”, questo quanto rivelato dal cantante ai microfoni di Un giorno da pecora.

Morgan ha spiegato di non aver ricevuto risposta dalla leader di Fratelli d’Italia, piuttosto normale in una fase così delicata per l’esecutivo nascente: “In questo momento però è impegnata e non mi sta rispondendo: è normale, sta per diventare premier non ha certo tempo per rispondere a me”. Il leader dei Bluvertigo ha poi precisato: “Io però non le ho scritto affinché lei mi rispondesse, volevo solo farle avere una mia impressione, niente di più. Da quanto la conosco? La Meloni l’ho conosciuta recentemente, nell’ultimo anno, perché una mia amica fa politica con FdI, la cosa mi ha incuriosito e alla fine sono entrato in contatto con Giorgia”.

MORGAN E IL RETROSCENA SU BERLUSCONI

Morgan ha rivelato di aver scambiato qualche messaggio in tono simpatico con la Meloni, ma non solo. Castoldi ha anche parlato del suo legame con Silvio Berlusconi e si è soffermato sulle abilità canore del Cavaliere: “E’ un grande cantante, canta bene, è un crooner. Una volta a Palazzo Grazioli, mi disse: ‘Morgan, lei è un grande intellettuale, ma come cantante così così…’ E io gli risposi: ‘lei invece come cantante è strepitoso’”. L’episodio risale a qualche tempo fa, una visita insieme all’amico Vittorio Sgarbi. I due non cantarono insieme, ha commentato Morgan, che ha ricordato un altro siparietto con protagonista il leader di Forza Italia: “Lo chiamai per invitarlo a fare le selezioni boot camp di X-Factor insieme a me, sarebbe stato fantastico. Lui disse: ‘Se vengo a fare questa cosa mi danno del guitto’…”.

