Morgan, la squadra di X Factor 2023: chi sono?/ Sorprese in arrivo con le scelte di…

La squadra di Morgan a X Factor 2023: chi sono i tre concorrenti?

Tra i quattro giudici di X Factor 2023 protagonisti degli home visit, uno dei più attesi, è sicuramente Morgan. Dopo essere stato un protagonista indiscusso delle passate edizioni portando alla vittoria diversi talenti tra cui Marco Mengoni e Michele Bravi, Morgan è tornato ufficialmente in giuria nell’edizione attualmente in onda affiancando Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico. Durante le audizioni ha sfoggiato la propria preparazione musicali criticando, in alcuni casi, le scelte dei talenti ed emozionandosi di fronte a voci cristalline e storie importanti.

Durante i bootcamp, Marco Castoldi, questo il vero nome di Morgan, ha scelto i cinque cantanti tra cui, questa sera, al termine degli Home Visit che dureranno due giorni, sceglierà i tre talenti da portare ai live. Su chi cadranno le sue scelte?

Le scelte di Morgan: i nomi dei cantanti agli home visit

Cover, inediti e particolari richieste metteranno alla prova i cinque cantanti che, nel corso dei bootcamp, hanno conquistato le cinque sedie che Morgan aveva a disposizione. Questa sera, così, prima di decidere i tre artisti che, dal 26 ottobre, si esibiranno sul palco dei live di X Factor, saranno: Niccolò Selmi, 22 anni da Lucca; Animaux Formidables, una coppia “mascherata” di Torino; i Manifesto, due ragazzi di 19 e 20 anni di Civitavecchia (Roma); Anna Castiglia, 23 anni di Torino; Sickteens, trio di 19 e 20enni di Reggio Emilia.

Cinque talenti cristallini ma molto diversi tra loro che proveranno a conquistare la fiducia di Morgan. Il giudice di X Factor è pronto a stupire non solo i suoi colleghi, ma anche tutto il pubblico.

