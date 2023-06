Morgan, scintille con Fedez: “Sfidami sulle competenze, non sulla disciplina..”/É guerra: c’entra X factor 17

Morgan é la preannunciata re-entry a X factor 2023: esplode lo scontro tra i giudici e coach storici, con Fedez!

Ci siamo, X factor Italia 2023 o X factor 17 che dir si voglia, sta per aprire i battenti con le Auditions e, intanto, Morgan e Fedez si lanciano frecciatine durissime. Come una sorta di sequel di “guerre stellari” tra giudici storici nella giuria di qualità dell’atteso rinnovato talent show per aspiranti cantanti, autori e popstar di successo, Morgan e Fedez si scontrano in un acceso botta e risposta a distanza, che li vede al centro dell’attenzione mediatica.

Anna Lou, la figlia di Morgan: l'amore per la fidanzata Dora/ Sul futuro nell'ambiente del cinema rivela...

A inizio giugno 2023, in attesa del via alle audizioni per aspiranti concorrenti della diciassettesima edizione di X factor Italy, viene confermato Morgan al secolo Marco Castoldi come re-entry nel cast dei giudici del talent show. E in un intervento che anzitempo vedeva, in sede di conferenza stampa dell’evento musicale Love Mi 2023, Fedez pronunciarsi sulla chance di una re-entry di Morgan a X factor, quest’ultimo lanciava la frecciatina al vetriolo, che ora é oggetto di discussione da parte dell’artista interessato. “Se mi preoccupa che ci sia Morgan che è un po’ turbolento?- rilascia nel dettaglio, il marito di Chiara Ferragni, tra le dichiarazioni a cui ora il destinatario replica piccato-. Non è questione di essere turbolento. Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato perché non è mai stato così”. Insomma, nell’intervento in vista del via a X factor 17 l’ex giudice del talent, Fedez, si auspicherebbe una condotta impeccabile da parte di Morgan nel preannunciato ritrovato ruolo di giudice, caposquadra e coach dei talenti concorrenti nel format X factor. E in replica alla frecciatina del consorte di Chiara Ferragni, intanto, arriva la nuova mossa social di Morgan.

X Factor Italia: Morgan torna nel ruolo di giudice/ Prenderà il posto di Rkomi

Web diviso sulla guerra tra i volti storici di X factor

Una reaction che il riconfermato giudice, a X factor 17, riserva al popolo del web a mezzo Instagram, riattivatosi sul re dei social in un nuovo post, pubblicamente: “Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi, fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?”.

Insomma, seppur non ancora iniziato il format sui talenti targato X factor 17 segna anzitempo le prime scintille stellari, con protagonisti i titani nella storia del fattore “X”. Non si esclude, pertanto, un prosieguo dell’acceso scontro , sulla scia delle reaction dell’occhio pubblico attivo via web. L’opinione degli internauti, via Instagram, a margine del post dell’ex coach TV uscente di Amici di Maria De Filippi, si divide fortemente. Morgan lasciava il talent show di Canale 5 in seguito alle contestazioni ricevute dalla sua stessa squadra bianca di appartenenza formata con allievi cantanti e i fan di questi’ultimi -in particolare dal compianto cantante Michele Merlo in arte Mike Bird e i suoi fan, che ai tempi lamentavano la non valorizzazione del giovane talento con assegnazioni di canzoni non azzeccate in aggiunta all’inadempimento delle regole della scuola da parte dell’artista in particolare con dei ritardi e/o assenze alle lezioni lamentate con il beneplacito dalla produzione di Amici.

Maddalena Corvaglia e Morgan/ Il ricordo del loro flirt "Pochi mesi di corteggiamento, mai stati fidanzati"

“Ok, la competenza è importante, ma lo

è anche la disciplina!- commenta una voce web in favore a Fedez-. Arrivare in orario,

rispettare le regole ed essere professionali. Non è che se uno è un artista può fare quello che vuole!”. Poi, emerge tra i commenti in favore a Morgan, “genio e sregolatezza”: “Grande Morgan! Finalmente ad X-factor tornerà un po’ di competenza artistica!; “Marco tu sei geniale, lui lo avremmo tutti dimenticato alla prima canzonetta senza alcuna intonazione se non fosse che ha sposato la Ferragni! Ma…tutto finisce nella vita tranne la Cultura e la gentilezza tue entrambi! A parte la genialità, ah, questa è un’altra storia…”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA