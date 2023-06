Britney Spears: “Il mio primo amore..”/ Web diviso per la dedica al figlio lontano

Britney Spears torna a far discutere: la dedica social divide il public-eye

Britney Spears torna a dividere l’opinione dell’occhio pubblico, in particolare con una tra le due dediche social pubblicate per i figli, Jayden James e Sean Preston, che sono ora un acceso thread. Riattivatasi sul suo profilo ufficiale via Instagram la “Santa del Pop” torna a rompere il silenzio social, a margine del consenso che a mezzo legale beneficia l’ex marito e padre dei figli, Kevin Federline, a trasferirsi in tre alle Hawaii.

“Il mio primo amore”, scrive la reginetta del pop americana reduce dal successo mondiale del duetto che Elton John ha fortemente voluto con lei, sulle note di Hold me closer. Il messaggio é dedicato al figlio Sean Preston, a corredo di una foto che immortala il giovane mentre é ormai lontano da lei insieme al fratello Jayden James. Un post che segue la dedica che la “Santa del Pop” destina a Jayden James dopo il consenso al trasferimento dei figli con il padre, lontani dalla sua residenza a Los Angeles, dove la popstar americana originaria della Louisiana ora vive insieme al terzo marito Sam Asghari. La dedica social destinata a Jayden James é una foto che immortala la cantante mentre abbraccia il figlio da piccolo, corredata da eloquenti emoticon a forma di rose rosse. Entrambe le dediche social potrebbero voler esprimere la nostalgia che la cantante sentirebbe dei figli lontani. Ma, intanto, l’opinione dell’occhio pubblico si divide sul conto della cantautrice di Baby One more time, il singolo con cui lei rivoluzionava l’educazione fisica del pop nel 1998.

E nel mezzo del chiacchiericcio online relativo alle distanze geografiche che vedono protagonisti Britney Spears e i figli, per via dell’ex marito, Breathe Heavy fa luce sul consenso che l’artista americana conferisce al padre di Jayden e Sean: “Britney “consente” a Kevin Federline e ai ragazzi di trasferirsi alle Hawaii, secondo una lettera inviata dall’avvocato di Britney, Mathew Rosengart, all’avvocato di K-Fed, Mark Vincent Kaplan. Rosengart contesta Kaplan per essere ricorso alla stampa nel discutere la questione”.

Insomma l’avvocato di Kevin Federline, a detta del legale della cantante avrebbe messo in atto una strategia mediatica al fine di catalizzare l’attenzione generale a beneficio dell’assistito, sollevando un polverone sui rapporti familiari tra la popstar, l’ex e i figli, sull’infondatezza di un sedicente rifiuto della cantante alla vicinanza tra i giovani e il papà: “È stato più che deludente che tu abbia comunque scelto di pubblicizzare la questione -aggiunge il legale della “Santa del Pop”-, creando un dramma inutile e una falsa ‘disputa’ discutendo pubblicamente la questione e la tua lettera”. “Quando ti ho chiamato ieri per esprimere il mio sgomento per averlo fatto, hai negato di averlo fatto-. Rincara la dose-.

E a margine dei repost in circolo via social, della dedica che Britney Spears destina a Sean Preston, tra le altre reazioni social del web globali, l’opinione dell’occhio pubblico made in Italy si rivela fortemente diviso: “Che bel ragazzo”, si legge tra i commenti social dei fan della popstar mamma, e poi si leggono anche parole critiche come il commento dei detrattori: “E si sono salvati i figli…”. Insomma, i pregiudizi sul conto della cantante, che a novembre 2021 con una sentenza del giudice Brenda Penny, dalla Superior Court, si liberava dalla conservatorship che la giudicava incapace di agire, sembrano non avere mai fine.

