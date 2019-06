Morgan sfrattato tra due giorni/ “Fuori dal palco è una me*da” (Live non è la D’Urso)

Morgan sta per perdere la sua casa. Tra due giorni ci sarà infatti il tanto chiacchierato sfratto esecutivo e l’amato leader dei Bluvertigo, nonché giudice di The Voice of Italy 2019, sarà costretto a dire addio per sempre alla dimora acquistata dopo anni di duro lavoro. Di questo e di tanto altro si parlerà stasera a Live – Non è la D’Urso, dove la conduttrice darà spazio alla reazione di Morgan, alla sua situazione legale e alle parole che la sua ex, Asia Argento, gli ha riservato nel corso degli ultimi giorni dopo aver appreso del suo sfratto ormai imminente. La Argento, qualche mese fa, ha parlato di Morgan proprio nel programma di Canale 5, tracciando il ritratto di un padre assente e poco interessato. In una intervista concessa a Cani Sciolti, l’artista ha ammesso le sue difficoltà nel riuscire a ricrearsi un ambiente sereno nel quale vivere. In particolare ha detto: “Non chiedetemi di vivere, non sono in grado. Io vivo bene sul palco. Fuori dal palco per me è una me*da”.

Lo sfratto tra due giorni

Fra due giorni esatti ci sarà lo sfratto esecutivo di Morgan, ma il cantante ha già ammesso di non voler rinunciare in alcun modo alla sua casa. La dimora verrà infatti messa all’asta, probabilmente svenduta, e questo Morgan non riesce proprio ad accettarlo. “Lo sfratto è una cosa giusta legalmente ma profondamente sbagliata – ha spiegato Morgan in un’intervista concessa a Libero – La mia casa è stata svenduta all’asta. Sembra che nessuno riconosca l’artisticità di questo luogo. Questa casa – ha aggiunto il cantante – è l’unica che ho e me la sono pagata con i risparmi ricavati dalle serate come pianista e cantante che ho iniziato a fare regolarmente due o tre giorni alla settimana a sedici anni”. Morgan non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito alla vicenda e sul suo profilo social il suo ultimo aggiornamento risale allo scorso 4 giugno, data in cui ha dato appuntamento alla finale di the Voce of Italy 2019.

