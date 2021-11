Morgan vs Selvaggia Lucarelli/ La confessione: “Mi ha detto cose imbarazzanti”

La polemica tra Morgan e Selvaggia Lucarelli non accenna a placarsi, nemmeno a due settimane dall’episodio che li ha visti affrontarsi con toni estremamente duri. Dopo l’armistizio di sabato scorso il pubblico di Ballando con le Stelle 2021 si aspetta una resa dei conti, anche perché Morgan non è rimasto del tutto in silenzio negli ultimi tempo. Prima di scendere in pista, in occasione della puntata del 20 novembre, aveva infatti preso una posizione chiara nei confronti di Selvaggia Lucarelli, partendo da un elogio alla presidentessa della giuria Carolyn Smith.

“Lei non va mai fuori, non si mette mai a giudicare, c’è chi non vuole affermare se stesso. C’era gioia dopo quello spettacolo e poi è arrivata una nuova nera, calandosi sopra questa isola felice. C’è chi impone la sua negatività umiliando”.

Morgan, la stoccata a Selvaggia Lucarelli: “Mi ha fatto girare i bip”

Morgan non nasconde di essersi arrabbiato parecchio per le parole che Selvaggia Lucarelli gli aveva riservato durante la diretta. “Mi sono girati i bip e penso sia normale”, ha detto davanti alle telecamere di Ballando con le Stelle 2021. “Mi sono sentito dire cose imbarazzanti, purtroppo per lei ascolto quello che dice. Giudica la vita di una persona e non quello che ha fatto. Dare zero (si riferisce al voto ricevuto nell’esibizione della discordia, ndr) significa non capire niente. In quel momento vorrebbe dirti che tu vali zero. Questa è una cosa importante: quando uno giudica deve poterselo meritare, come chi è sul palco, l’applauso va meritato”.

Morgan ha poi concluso con una stoccata a cui Selvaggia Lucarelli non ha ancora replicato: “Lei deve affermare di esistere, è una che aggredisce l’umanità intera, ha delle idee ed è intelligente. Spero faccia vedere di aver imparato e che sappia rispettare il prossimo”.

