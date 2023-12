Morgan: “X Factor? Una delusione, tremendo a livello umano”/ “Mi sono sentito preso in giro…”

Morgan e l’addio a X Factor 2023

Nel giorno della finalissima di X Factor 2023 che ha visto il trionfo di Serafine, Morgan è tornato a parlare della sua esperienza nel talent show di Sky che si è concluso con un allontanamento in seguito ad una lite con Fedez. Ricordando quanto accaduto, così, Marco Castoldi spiega che l’esperienza a X Factor 2023 “è finita in maniera terribile. Il fatto che non abbia vinto la musica ma i poteri economici è terribile”, ha detto nel foyer della Scala, dopo aver partecipato alla Prima del ‘Don Carlo’.

“A livello umano è stato tremendo anche perché se c’è qualcuno a cui interessa l’aspetto umano sono io. Intendevo portare tutto a un livello artistico, ma non è stato possibile”, ha detto ancora Morgan.

Morgan e il litigio con Fedez

Morgan, parlando della Prima Alla Scala di Milano ha sottolineato la bellezza dell’evento aggiungendo, poi: “Sono arrivato tardi perché avevo degli impegni. C’era la finale di X Factor – ha detto, scherzando con i giornalisti -. Ho assistito in verità ai commenti su Instagram di X Factor perché sul mio profilo ho aperto uno spazio per commentarlo”.

Parlando ancora di X Factor e del litigio con Fedez, ha concluso così: “Io non ho capito come si faccia a trascurare l’aspetto umano e a non privilegiarlo. L’aspetto umano è il più importante di tutti e viene prima di ogni cosa. Per me, invece, è stata una delusione. Io non ho fatto guerra a nessuno, ma il rispetto è importante e io da subito sono stato sbeffeggiato. Mi sono sentito preso in giro”.











