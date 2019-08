Morra (M5s) video Senato/ “Salvini, rosario in Calabria messaggio a ‘ndrangheta”

Clima di altissima tensione al Senato per la crisi di Governo: il premier Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni, mettendo nel mirino Matteo Salvini ritenuto il principale responsabile della caduta dell’esecutivo gialloverde. Il segretario federale della Lega è stato subissato dalle critiche e la più feroce è sicuramente quella di Nicola Morra, esponente M5s. «Dopo l’annuncio di voler interrompere l’esperienza di Governo, Salvini ha iniziato un tour e non un pellegrinaggio, incontrando cittadini e ostentando il rosario. Ora, in terra di Calabria ostentare il rosario e votarsi alla Madonna, dove c’è il santuario in cui la ‘ndrangheta ha deciso di consegnarsi, significa mandare messaggi che uomini di Stato – soprattutto ministri degli Interni – devono ben guardarsi dal fare», l’attacco del presidente della Commissione parlamentare antimafia. Parole durissime, con Morra che ha rincarato la dose poco dopo: «Sicuramente è stato per ignoranza, quindi padre perdonalo perché non sapeva quello che faceva».

NICOLA MORRA (M5S) AL SENATO, VIDEO DELL’INTERVENTO

L’attacco politico di Morra a Salvini è proseguito: «Ha preso per i fondelli il Parlamento, un ministro della Repubblica non può permettersi di prendere per i fondelli il Parlamento e i cittadini». E sono aspre le critiche al lavoro svolto dal leader della Lega: «Non ha idea di cosa sia una seria azione di contrasto alle mafie, per questo ha avuto il timore di venire in Commissione quando glielo chiesi». Un comportamento «più da agitatore politico che da ministro», ha ribadito Morra ai microfoni di Rai News 24, parole che non sono passate inosservate. L’allusione all’aver mandato dei messaggi ai mafiosi con il rosario ha mandato su tutte le furie Vittorio Sgarbi, che commenta in una nota: «Nulla è più minaccioso che abusare del potere delle istituzioni per prevalere sui cittadini, attraverso il privilegio e le prerogative della propria carica, come ha fatto e continua a fare il signor “lei non sa chi sono io” Morra».





© RIPRODUZIONE RISERVATA