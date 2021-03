Morte Lady Diana è stata uccisa?/ Dodi Al-Fayed e il mistero dell’inseguimento a Parigi

Per tutti è e sarà sempre Lady D, Lady Diana, la principessa più amata dagli inglesi. Ma poche ore dopo l’intervista dell’amato figlio Harry insieme a Meghan Markle, sono in tanti a domandarsi cosa avrebbe pensato Diana Frances Spencer, nata a Sandringham il primo luglio 1961, moglie di Carlo, principe di Galles, erede al trono del Regno Unito per 15 anni, ma da sempre poco a suo agio nella vita di corte. Non che Diana fosse una borghese: quarta di cinque figli, Diana nasce dall’unione del Visconte e della Viscontessa Althorp: gli Spencer sono infatti una delle più antiche e importanti famiglie britanniche, con un legame molto stretto con la stessa Famiglia Reale. Non è un caso, dunque, che Diana incontri nel 1977, durante una battuta di caccia, quello che sarebbe poi diventato suo marito dandogli due figli, William e Harry: Carlo, all’epoca, frequentava la sorella di Diana, Lady Sarah.

LADY DIANA, LA FINE DELL’AMORE CON CARLO E LA MORTE A PARIGI

Quando Carlo e Diana si sposano, il 29 luglio 1981, nella Cattedrale di San Paolo a Londra, scelta perché offriva più posti a sedere rispetto all’Abbazia di Westminster, tradizionalmente usata per i matrimoni reali, i due sposi si sono visti per un totale di 12 volte. Troppo poco, con ogni probabilità, per essere certi di aver trovato l’amore della vita. Gli anni scavano un solco incolmabile tra i due sposi e l’espressione di Diana è una maschera che non riesce a nascondere in alcun modo le proprie emozioni. Ci vuole poco perché la stampa inizi a parlare di lei come “la Principessa triste“. Negli anni Novanta il loro matrimonio naufraga definitivamente, irrimediabilmente. Le reciproche accuse dei due costituiscono la fine di una storia che aveva fatto sognare l’Inghilterra e tutto il mondo. Nel cuore di Carlo c’è Camilla, il primo amore, mentre Diana il 14 luglio del 1997, Diana si fa fotografare insieme a Dodi Al-Fayed, figlio di Mohamed Al-Fayed, milionario ex proprietario dei magazzini Harrods. Moriranno insieme, la notte di domenica 31 agosto 1997, in un incidente stradale avvenuto nella galleria che passa sotto il Ponte de l’Alma a Parigi. Sono molte le teorie nate negli ultimi anni che vogliono dietro la morte di Lady Diana un complotto per mettere a tacere una figura “scomoda” per l’ambiente reale. Nessuna di queste teorie ha trovato fondamento durante le numerose indagini fatte sulle cause della morte della Principessa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA