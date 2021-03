Morte Losito “Tarallo ha chiesto a pm di essere sentito”/ Cosa rischiano Adua e Morra

Dopo Adua Del Vesco e Gabriel Garko, anche Alberto Tarallo sarà sentito presto in procura nell’ambito dell’inchiesta in corso per far luce sulla morte del produttore Teodosio Losito, trovato senza vita nel gennaio 2019. A renderlo noto in un intervento a Fanpage.it è stato il difensore di Tarallo, l’avvocato Daria Pesce, che sta seguendo l’intera vicenda dall’esplosione del cosiddetto “AresGate”, dopo le dichiarazioni dell’attrice siciliana – ora Rosalinda Cannavò – e del collega Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip. Stando a quanto reso noto dal suo avvocato, sarebbe stato lo stesso Tarallo a chiedere di essere ascoltato in procura.

La procura di Roma, come spiega il legale, avrebbero aperto un’inchiesta “su una denuncia, o un esposto, del fratello di Teodosio Losito. A partire da quello, è stata sentita la stessa gente (Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, ndr)”. Adesso, ha proseguito, “Alberto Tarallo ha chiesto al Pm Villani di essere sentito. La pratica per diffamazione è passata per competenza a Roma e li denunceremo per calunnia nel caso in cui all’autorità giudiziaria dovessero riferire le stesse cose”.

SUICIDIO TEODOSIO LOSITO, PARLA L’AVVOCATO PESCE

Nella breve intervista rilasciata a Fanpage.it, l’avvocato Pesce che rappresenta il produttore Alberto Tarallo ha smentito l’esistenza di contatti tra il suo assistito e i familiari di Teodosio Losito: “No, per nessun motivo, né vogliamo averne”, si è limitata a commentare. Ed in merito alle indagini sul suicidio di Losito avvenuto nel 2019 ha commentato: “A mio avviso, le questioni sono pubblicitarie e di danaro”. Mentre sono in corso le indagini da parte della procura di Roma per fare luce sulla morte di Losito dopo le parole di Adua e Massimiliano al GF Vip, il Corriere della Sera fa sapere l’esistenza di un contenzioso civile tra Tarallo ed il fratello di Losito, Giuseppe rispetto a una polizza vita del valore di 300 mila euro stipulata dal produttore in favore del fratello. Successivamente a fronte di un prestito chiesto al compagno Teodosio avrebbe nominato Tarallo beneficiario. A confermare la presenza di un contenzioso è stato l’avvocato Pesce che sempre a Fanpage ha aggiunto: “Entrambi sono stati nominati beneficiari di una polizza e il contenzioso è stato presentato dalla Zurigo. Inizialmente, il beneficiario era il fratello di Teodosio Losito, successivamente beneficiario è diventato Alberto Tarallo”.

