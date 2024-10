Storie Italiane si è soffermato stamane sul caso della morte di Lucia Salcone, la donne spirata a seguito di un incidente stradale mentre si trovava in auto con il marito, Ciro Coliandro. Inizialmente il suo decesso era stato catalogato come un normale incidente ma a seguito di indagini approfondite si è deciso di iscrivere sul registro degli indagati proprio il marito della vittima, che è scampato alla morte, riportando comunque le ferite da ustioni avendo tentato di estrarre la moglie dall’auto andata a fuoco.

Il programma di Rai Uno ha parlato con Antonio, un grande amico di Lucia Salcone e Ciro Coliandro, che ha descritto i due come una classica coppia, con alti e bassi e come tante altre: “Una coppia normale, alti e bassi come altre – ha detto al programma di Rai Uno – quando li vedevo li vedevo tranquilli. Lucia era una mamma affettuosa molto attenta alla formazione dei figli – ha proseguito – molto sensibile, partecipava a diverse associazioni come gli scout, veniva chiamata come cuoca perchè era brava a cucinare e poi era anche una sarta”.

MORTE LUCIA SALCONE, UN AMICO: “FIDUCIOSO CHE USCIRA’ LA VERITA’”

Quindi ha concluso dicendo: “Io sono fiducioso che Ciro e i suoi figli possano trovare la loro serenità”, convinto quindi che alla fine la vicenda si concluderà come è cominciata, appunto, come normale incidente stradale. Intanto si sono celebrati a San Severo, in provincia di Foggia, i funerali della povera Lucia Salcone, con le indagini che proseguono per cercare di ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto la notte fra il 27 e il 28 settembre scorsi.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Storie Italiane, in auto sono state trovate delle taniche di benzina ma il marito della vittima si è giustificato dicendo che spesso e volentieri viaggiava appunto con la benzina in quanto si muoveva in zone dove non era in grado di fare rifornimento di carburante, di conseguenza si tutelava per evitare di rimanere a secco.

MORTE LUCIA SALCONE, SOTTO SEQUESTRO LA CASA DI FAMIGLIA

Gli inquirenti hanno già perquisito la villetta dove Ciro viveva fino a poche settimane fa insieme a Lucia Salcone, anche se ciò che sarebbe stato rinvenuto sarebbe top secret. La cosa certa è che dopo il sopralluogo gli inquirenti hanno deciso di sequestrare la casa dei due, chiaro indizio che qualcosa è stato rinvenuto, cosa però non si sa.

Un altro dettaglio emerso, è che il telefono della vittima così come lo smartphone del marito, sono andati distrutti nell’incidente, avvolti dalle fiamme, di conseguenza risultano essere inutilizzabili ai fini dell’indagine. Cosa è successo quindi? Stanno cercando di scoprirlo gli inquirenti, tenendo conto anche di alcune voci, come sottolineato da Storie Italiane, che davano la coppia invece in crisi, o per lo meno, protagonista di alcuni battibecchi prima dell’incidente in questione. La domanda sorge spontanea? Una coppia come tutte le altre come detto dall’amico sopra, oppure, delle liti che potrebbero sfociare davvero in un omicidio?