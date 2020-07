Morte Mia Martini com’è morta?/ Famiglia divisa, vuoto in Loredana e Olivia Bertè “una sofferenza”

Mia Martini moriva il 12 maggio 1995, appena 47enne. A 25 anni da quella data che lasciò un grande vuoto non solo nel mondo della musica, resta ancora un alone di mistero attorno al suo decesso anche per via delle diverse ipotesi sulle possibili cause emerse nel corso degli anni. Subito dopo la morte fu disposta l’autopsia che rivelò l’uso di sostanze stupefacenti, sempre smentito negli anni dalla famiglia. Restano memorabili le parole pronunciate dalla sorella Loredana Bertè che nel 2009 raccontò quella inconfessabile verità in una intervista alla rivista Musica leggera, puntando il dito contro il padre Giuseppe Radames Berté. “Quando l’ho vista dentro la bara, era massacrata, piena di lividi”, raccontava la rocker. “Magari Mimì si è fatta uno spinello, e lui è entrato e l’ha massacrata. Perché è sempre stato così: un padre padrone. A mia madre la prendeva a calci in c.., le dava il veleno”, sosteneva Loredana, accendendo nuove ombre sulla figura del padre e cercando una giustificazione a quel senso di vuoto che ancora oggi la divora nel profondo. Con la scomparsa di Mimì è morta anche una parte di Loredana Bertè. E’ stata la stessa artista ad ammetterlo in una recente intervista a Verissimo: “Con Mimì è morta una parte di me”.

MORTE MIA MARTINI: IL VUOTO NARRATO DALLE SORELLE

Loredana Bertè probabilmente è tra le sorelle di Mia Martini colei che forse si è espressa più frequentemente sui sentimenti nei confronti della donna scomparsa a 47 anni, anche per via del forte legame che le univa. “Provo una sofferenza continua, mi sento in colpa”, aveva confidato alla trasmissione di Silvia Toffanin. Le sue rivelazioni, sempre intrise di infinito dolore che, a distanza di anni resta difficile da rimarginare, non hanno però trovato d’accordo le altre sorelle, a partire dalla minore, Olivia che sui social, lo scorso dicembre, ha tuonato – come rammenta anche Fatto Quotidiano – “Perché continuare a raccontare cose non vere? Perché gettare ombre anziché fare luce?”. I 25 anni trascorsi dalla morte di Mia Martini non hanno cancellato la sua mancanza che resta ancora molto forte tra coloro che l’hanno amata, a partire dalla sorella minore Olivia che nei mesi scorsi, esprimendosi via social, ha preteso che venisse detta solo la verità sul conto della sua amata Mimì: “Nonostante il quarto di secolo trascorso dalla sua prematura scomparsa, Mimì continua a mancarci come fosse accaduto ieri. E allora perché continuare a raccontare cose non vere?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA