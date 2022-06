Morto Claudio Ghezzi/ Alpinista esperto e famoso, è precipitato dalla Grigna

MORTO CLAUDIO GHEZZI, FAMOSO ALPINISTA

Notizia tragica quella arrivata ieri dal mondo dell’alpinismo: è morto Claudio Ghezzi, 69 anni originario di Lecco (precisamente Missaglia). L’incidente è arrivato nel corso di una ferrata sulla Grigna: il particolare ancor più sconvolgente è che Ghezzi si era distinto proprio per le scalate di questa vetta, tanto da essere noto ai più come recordman di ascese al monte. Si parla di oltre 5600 ascese alla Grigna nel corso di quasi 50 anni.

Eppure nemmeno questi numeri pazzeschi sono bastati per salvarlo dalla fatalità cui è andato incontro, perchè di fatto si è trattato di una fatalità – evitabile o meno, si scoprirà per quanto possa servire a questo punto. Non è ancora del tutto chiaro cosa sia accaduto; pare comunque, dalle prime ricostruzioni che stanno anche circolando sui media, che Ghezzi avesse già completato un’altra scalata alla Grigna e fosse già arrivato sulla sommità, al rifugio Brioschi.

LA RICOSTRUZIONE DELL’INCIDENTE

Ad un certo punto però, almeno questo sembrerebbe sia accaduto da quanto è filtrato da subito, sarebbe sceso per raggiungere la ferrata Carbonari, dove un’amica era in difficoltà. Qui l’alpinista avrebbe perso l’equilibrio in un punto esposto, precipitando per decine di metri; la ferrata è stata rapidamente evacuata, ma per Ghezzi non c’è stato nulla da fare. Da ricordare che l’alpinista lecchese in passato era stato protagonista di spedizioni in tutto il mondo, in particolar modo in Sudamerica e in Asia, dove effettuava le sue scalate soprattutto nella zona tra Nepal e Tibet.

