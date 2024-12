DIRETTA BRESCIA NAPOLI: PARTITA QUASI SCONTATA!

La diretta Brescia Napoli ci farà compagnia alle ore 19:30 di domenica 15 dicembre, è una delle partite nella 11^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e rappresenta, almeno sulla carta, una sfida abbastanza scontata tra due squadre che hanno un rendimento ben diverso. Continua a fare molto bene Brescia, che ha vinto a Trieste domenica scorsa e dunque ha confermato il suo secondo posto in classifica: c’è affollamento in quella zona della graduatoria ma certamente la Germani, che ha battuto anche la Virtus Bologna, ha tutte le capacità per andare a vincere quella regular season che era già sfuggita lo scorso anno.

Napoli invece prosegue nel suo salto nel baratro: altra sconfitta contro la GeVi in casa contro Reggio Emilia, fanno dieci in altrettante partite e dunque è chiaro che in questo momento i partenopei non possano fare troppi voli pindarici, aspettano solo di prendersi una vittoria in qualunque modo arrivi e poi sperare che qualche rivale affondi, sicuramente questa possibilità esiste ma la classifica va assolutamente mossa. Adesso vedremo cosa succederà nella diretta Brescia Napoli, aspettiamo che arrivi la palla a due ma nel frattempo possiamo fare qualche altra considerazione sui temi principali del match del PalaLeonessa.

COME VEDERE BRESCIA NAPOLI IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Non è prevista una diretta tv tradizionale per Brescia Napoli, che non fa parte del pacchetto di partite che per questa 11^ giornata di Serie A1 sono mandate in onda sui canali classici; di conseguenza, discorso che è valido per tutte le gare del massimo campionato di basket, l’appuntamento sarà esclusivamente sulla piattaforma DAZN, che infatti fornisce il programma integrale del torneo ai suoi abbonati, che potranno decidere di assistere al match in diretta streaming video oppure utilizzando uno dei dispositivi compatibili, per esempio una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA BRESCIA NAPOLI: OCCASIONE PER LA GERMANI

La diretta Brescia Napoli come già detto apparirebbe a senso unico: una bella occasione per la Germani, che ha ormai confermato il suo status di corazzata di questo campionato e ha dimostrato di poter operare la transizione data dall’addio di Alessandro Magro, che avrebbe invece potuto portare dei problemi. È stato molto bravo Peppe Poeta a inserirsi immediatamente nel contesto, certamente aiutato da un roster che gira a mille: oggi Brescia è una realtà che si aspetta ai playoff senza se e senza ma, ma che per contro è chiamata a fare il salto di qualità per evitare di rimanere nel limbo, pur sempre confortevole ma magari sospeso a metà.

Il discorso che riguarda Napoli è totalmente diverso, dopo le brillanti salvezze e una stagione da protagonista, con tanto di Coppa Italia e tre quarti di campionato passati in zona playoff, la GeVi ha probabilmente operato scelte di mercato che non hanno operato dividendi: parla da solo il mesto ultimo posto in classifica, siamo già arrivati alla doppia cifra di sconfitte consecutive e a questo punto c’è davvero il rischio di toccare dei record negativi. Per ora Napoli rimane in corsa per la salvezza solo perché c’è chi sta faticando quasi quanto lei, ma la situazione è disperata e per il momento l’arrivo di Giorgio Valli in panchina non ha spostato affatto gli equilibri.