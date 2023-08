Morto Idris Sanneh: la moglie Mimma e le figlie Laura, Binta, Francesca Hadija e Hadin/ Il dolce messaggio

Idris Sanneh, l’amore per la moglie e le quattro figlie. Laura lo aveva reso nonno di Pietro: “Mi fa onore!”

Il noto giornalista e personaggio televisivo Idris Sanneh, morto oggi – venerdì 4 agosto – nella struttura ospedaliera bresciana in cui era ricoverato da tempo, era sposato con Mimma ed era padre di quattro figlie: Laura, Binta, Francesca Hadija e Hadin. Dal 2005 era anche nonno di Pietro, il piccolo messo alla luce della figlia maggiore Laura. “Voglio essere chiamato nonno Idris perché per me è un titolo nobiliare, mi fa onore!”, aveva detto felice e orgoglioso Idris Sanneh, in una delle sue uscite in cui parlava della sua vita privata.

Il giornalista, originario del Gambia, era ricoverato in ospedale da alcune settimane e con la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo amava. In queste ore la sua famiglia lo ha salutato pubblicamente, con un messaggio dolcissimo che ha fatto il giro del web.

La famiglia celebra la vita di Idris: “La mancanza sarà superata dalla straordinarietà della sua vita”

“Ciao cari Amici e care Amiche, Idris ha lasciato questa terra oggi, di Venerdì, il suo giorno preferito, accompagnato dalle sue Donne e tanto Amore“, le parole della famiglia diffuse sui social. “La mancanza che sentiremo è superata solo dalla straordinarietà della sua vita, dei suoi insegnamenti, del suo cuore ed il suo cervello che continueranno ad ispirare e cambiare il mondo. Pace ed Amore a tutte e tutti noi. Che noi possiamo vivere per celebrare la sua vita”, il messaggio amorevole rivolto ad Idris Sanneh e a tutti i suoi fan.

Il noto giornalista e personaggio televisivo lascia dunque la moglie Mimma e le quattro figlie nate in Italia dal suo lungo matrimonio. La camera ardente è stata allestita a Brescia, presso l’istituto ospedaliero in cui era ricoverato, mentre i funerali saranno celebrati lunedì 7 agosto a Bedizzole, dove Idris Sanneh abitava da tempo.

