Morto lo zio di Miriana Trevisan/ Grave lutto al GF Vip, lei piange: “Lo amavo tanto”

Una terribile notizia è appena arrivata nella Casa del Grande Fratello Vip per Miriana Trevisan. In confessionale le è stata infatti comunicata la notizia della morte di suo zio, una rivelazione che ha gelato la showgirl. Tornata poi tra i compagni, Miriana ha raccontato l’accaduto senza riuscire a trattenere le lacrime. In giardino è stata attorniata dai compagni che hanno cercato di consolarla con abbracci e parole di cordoglio.

Stessa cosa sta accadendo sul web, dove in tantissimi hanno espresso il loro dispiacere per la perdita della Trevisan. “Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’Estate… e adesso mio zio.”, ha raccontato tra le lacrime Miriana, accolta dall’abbraccio congiunto dei suoi compagni d’avventura. “Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo”, ha poi aggiunto. Stando a quanto da lei raccontato ai compagni, l’uomo era malato da tempo.

Morto lo zio di Miriana Trevisan: il presentimento della showgirl di qualche giorno fa

Non sono ore facili per Miriana Trevisan che ha da poco saputo della morte di suo zio. La concorrente, dopo l’abbraccio dei compagni d’avventura, è stata richiamata nel confessionale del Grande Fratello Vip, forse per sentire telefonicamente la sua famiglia dopo la terribile notizia. Intanto c’è chi sul web sottolinea le doti sensitive di Miriana che, qualche giorno fa, aveva ammesso di avere un brutto presentimento: “Miriana era già da qualche giorno che diceva di avere un brutto presentimento e quanto é atroce sentirlo. Mi é capitato diverse volte e quando arriva la notizia é distruttivo”, ha scritto un utente su Twitter.

