Morto paziente trapiantato con cuore di maiale/ L’operazione eseguita solo 2 mesi fa

Non c’è l’ha fatta l’uomo che due mesi fa circa aveva subito il trapianto del cuore ricevendo l’organo di un maiale. David Bennett, il paziente 57enne originario degli Stati Uniti, è deceduto nella giornata di ieri presso l’ospedale dell’Università del Maryland, dove appunto era ricoverato. L’intervento chirurgico che aveva innestato nel corpo di Bennett il cuore di un maiale geneticamente modificato, era andato inizialmente alla perfezione, ma nelle ultime settimane qualcosa era andato storto, e le condizioni dell’uomo sono peggiorate al punto che da alcuni giorni si era reso necessario il ricovero.

Alla fine le sue condizioni fisiche sono degenerate, e la struttura ospedaliera, su consenso dei famigliari del 57enne, ha somministrato allo stesso delle cure palliative. L’operazione era stata eseguita il 7 gennaio di quest’anno, un intervento chirurgico ancora sperimentale che si era reso obbligatorio in quanto David Bennett non poteva aspettare altro tempo e soprattutto un donatore umano.

TRAPIANTATO CON CUORE DI MAIALE, MORTO IL PAZIENTE: ECCO COSA DICEVA

“Morire o fare il trapianto. E voglio vivere. So che è un passo nel buio ma è la mia scelta definitiva”, aveva dichiarato prima dell’intervento, così come ricordano anche i colleghi di RaiNews. Come detto sopra, il nuovo cuore funzionò inizialmente e il paziente diede fin da subito segnali di ripresa, ma soprattutto, non manifestò alcun rigetto ne tanto meno delle infezioni, fino al tragico epilogo di queste ore.

Già nel 2021 negli Stati Uniti, precisamente nel Maryland, alcuni chirurghi avevano trapiantato un rene di un maiale geneticamente modificato su una persona cerebralmente morta. I suini offrono infatti il vantaggio di essere facili da allevare e soprattutto di raggiungere dimensioni adatte a realizzazione trapianti in un corpo umano. L’obiettivo è quello di creare organi in un numero sufficiente per rispondere alle migliaia di pazienti che ogni giorno ne hanno bisogno, anche se ovviamente la questione solleva diverse questioni dal punto di vista etico e morale.

David Bennett, Sr., the first person to receive a genetically modified pig’s heart, passed away on March 8. Mr. Bennett lived for two months following the surgery. We extend our sincerest condolences to his family. https://t.co/E483WupodG pic.twitter.com/WJvtjTjnAq — Univ. of Maryland Medical Center (@UMMC) March 9, 2022





